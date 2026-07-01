Metro CDMX Hoy: ¿Hay Estaciones Cerradas? Así Está el Servicio este Miércoles

Entérate cómo está operando el servicio del Metro CDMX hoy, 1 de julio de 2026; aquí te decimos si hay estaciones cerradas este miércoles en el Sistema de Transporte Colectivo (STC), luego de los festejos por el triunfo de México vs Ecuador.

Cabe recordar que para apoyar la movilidad de los aficionados que acudieron al estadio sede Ciudad de México del Mundial 2026 o a los festejos por el partido México vs Ecuador, el Metro CDMX extendió su horario de servicio y cerró a las 01:00 horas de la madrugada de hoy, en las Líneas 1, 2 y 3.

En un comunicado, el STC detalló este miércoles que el “Metro se convirtió en una extensión de la festividad que se vivió en las calles, al tiempo que conductores de trenes, reguladores de tráfico, personal de seguridad institucional, asistencia y atención al usuario del Metro, cumplieron con su labor, una vez más, para el traslado de personas en esta etapa del Mundial de futbol”.

¿Hay estaciones del Metro CDMX cerradas hoy?

Este miércoles, el Metro CDMX opera en su horario normal, desde las 05:00 horas, sin estaciones cerradas.

A las 06:00 horas, el Metro reportó baja afluencia y circulación constante de los trenes desde las terminales en la mayoría de las Líneas; sin embargo, apuntó que “la información puede cambiar por eventualidades en el servicio”.

Alrededor de las 08:30 horas, la afluencia de pasajeros aumentó en varias Líneas, por lo que el Metro CDMX alertó por posible mayor tiempo de espera en los andenes.

En N+, te mantendremos informado sobre la operación en el Metro CDMX hoy, pues con la lluvia, el servicio se ve afectado por la implementación de marcha lenta y para este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias fuertes, en la Ciudad de México.

RMT