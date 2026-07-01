Metro CDMX Hoy: ¿Hay Estaciones Cerradas? Así Está el Servicio este Miércoles

Aquí te decimos cómo está el servicio del Metro CDMX hoy, 1 de julio de 2026

Metro CDMXEstación Bellas Artes del Metro CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Cómo funciona el Metro CDMX este miércoles? Tras los festejos del Mundial, el servicio se mantiene estable. Mantente al tanto de actualizaciones por pronóstico de lluvias fuertes.

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