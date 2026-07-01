¿Cuántas Réplicas Van del Sismo que Asustó a Pobladores de Sinaloa?

El SSN indicó que cuando ocurre un sismo fuerte, las rocas que se movieron bajo tierra siguen acomodándose

Sismo SinaloaEl fenómeno fue perceptible también en Los Mochis y Culiacán. Foto: SSN.

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El sismo de 6.1 en Sinaloa generó 14 réplicas. Aunque no hay daños reportados, la población sigue en alerta. ¿Qué esperar ahora?

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