¿Cuántas Réplicas Van del Sismo que Asustó a Pobladores de Sinaloa?

Un sismo de magnitud 6.1 se registró frente a las costas de Sinaloa la tarde del martes 30 de junio, lo que alertó a la población en una zona donde no son habituales movimientos telúricos de gran intensidad.

El Servicio Sismológico Nacional informó que el temblor ocurrió en el Golfo de California, a 116 km al suroeste de Guasave. Fue a las 13:45 horas, tiempo del centro de México. Las coordenadas del epicentro fueron 24.71° latitud N y 109.13° longitud W y a una profundidad de 5 km.

El fenómeno fue perceptible también en Los Mochis y Culiacán. Los informes señalan que se sintió de manera leve.

Sin embargo, durante las seis horas posteriores al terremoto hubo más réplicas, por lo que autoridades de Protección Civil llamaron a mantenerse atentos por las vías oficiales.

alrededor de las 14:29 horas, se percibió otro movimiento de magnitud 4.9, también en Guasave.

¿Cuántas réplicas hubo?

Hasta las 21:00 horas del mismo martes, el SSN reportó al menos 14 réplicas del sismo cerca de Guasave. No se detalló si hubo otros casos en la madrugada del miércoles 1 de julio.

Hasta las 21:00 horas del 30/junio/2026 se han registrado 14 réplicas del sismo de M 6.1 ocurrido en Guasave, Sinaloa el 30/junio/2026, la más grande de magnitud M 4.9 — Sismológico Nacional (@SSNMexico) July 1, 2026

"Hasta las 21:00 horas del 30/junio/2026 se han registrado 14 réplicas del sismo de M 6.1 ocurrido en Guasave, Sinaloa el 30/junio/2026, la más grande de magnitud M 4.9", se indicó.

Por seguridad se evacuaron oficinas de gobierno y edificios públicos.

No se reportan daños en Guasave, Ahome, Navolato, El Fuerte, El Choix, Juan José Ríos y Angostura.

El SSN indicó que cuando ocurre un sismo fuerte, las rocas que se movieron bajo tierra siguen acomodándose.

Ese proceso provoca nuevos temblores, llamados réplicas, que suelen ser de menor intensidad que el sismo principal y pueden presentarse durante los días o semanas siguientes.

ASJ