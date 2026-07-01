Fallece a los 74 Años Victor Willis, Cantante de Village People

La información de su muerte fue dada a conocer por su esposa en una publicación en redes sociales

Victor Willis, cantante de Village People.Foto: Facebook @officialvictorwillis

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Victor Willis, icónico cantante de Village People, falleció a los 74 años. Su esposa confirmó la noticia en redes.

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