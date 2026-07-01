Fallece a los 74 Años Victor Willis, Cantante de Village People

Este martes 30 de junio el cantante principal del grupo de música disco Village People, y coautor de éxitos como 'YMCA' o 'In the Navy', Victor Willis, falleció a los 74 años.

La información de su deceso la dio a conocer su esposa en una publicación de Facebook este miércoles.

"Con profunda tristeza debo anunciar el fallecimiento de mi esposo, VICTOR WILLIS”

Precisó que la causa del deceso de Willis fue por una enfermedad breve, pero agresiva.

“Victor murió el martes 30 de junio de 2026 como consecuencia de una enfermedad breve, pero agresiva", explicó la publicación en la página oficial de Willis.

‘YMCA’ uno de los éxitos del grupo, se ha convertido en un elemento habitual durante los actos de campaña de Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Village People

El cantante, que habría cumplido este día 75 años, era el policía del grupo que se creó en 1977 y donde cada uno de sus miembros adoptó un personaje diferente, los otros eran un vaquero, un militar, un motociclista, un obrero y un indio.

Willis nació en Texas en 1951, hijo de un predicador, empezó a cantar en el coro de la iglesia de su padre y se formó en Nueva York, donde participó en obras de teatro y musicales.

Fue descubierto en un musical por el arreglista Horace Ott, quien le sugirió su nombre a Jacques Morali, productor de Village People.

Las primeras canciones: 'San Francisco (You've Got Me)', 'In Hollywood (Everyone's a Star)', 'Fire Island' y 'Village People', fueron grabadas por Willis junto a coristas profesionales y se publicaron en 1977 en el álbum 'Village People'.

Fue un éxito enorme y la razón de que se creara un grupo que acompañara a Willis.

Así fueron elegidos de manera apresurada para aquella primera formación: Mark Mussler (obrero), David Forrest (vaquero), Lee Mouton (motociclista) y Peter Whitehead (sin un personaje definido).

Después de una actuación en un programa televisivo se publicó un anuncio para cambiar a los primeros miembros.

El texto solo decía: "Se buscan hombres muy masculinos para grupo de música disco de fama mundial. Deben saber bailar y llevar bigote".

Y así se unieron al proyecto Randy Jones (vaquero), Glenn Hughes (motociclista) y David Hodo (obrero), a los que luego se sumarían Felipe Rose (indio) y Alex Briley (militar).

Durante poco más de dos años Willis permaneció en el grupo, periodo en el que coescribió éxitos como 'YMCA', 'In the Navy', 'Macho Man' o 'Go West'.

En 1979 decidió emprender una carrera en solitario, misma que no tuvo mucha repercusión y volvió a Village People en 2017 como cantante principal.

El grupo ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo.

En 2025 Village People actuó en los actos de investidura como presidente de Estados Unidos de Donald Trump.

Willis tuvo graves problemas con las drogas durante años.

De 1978 a 1982 estuvo casado con la actriz Phylicia Ayers-Allen, muy popular en los ochenta por su papel de Clais Huxtable en 'El show de Bill Cosby', y en 2007 se casó con la abogada Karen Huff.

Con información de AFP y EFE

LECQ