Tercer Sismo Hoy en Guasave, Sinaloa: Activan Protocolos tras Magnitud 6.1

Los sismos registrados hoy en México provocaron confusión entre los habitantes. En un primer momento el Servicio Sismológico Nacional informó de un sismo registrado hoy Magnitud 5.3 a 33 km al Este de El Salto, Durango, a las 13:46:32. El Salto se ubica en el municipio de Pueblo Nuevo.

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¿Sismos hoy en Durango y Sinaloa?

Más tarde, el Sismológico Nacional informó de otro sismo en Guasave, Sinaloa.

"SISMO Magnitud 6.1 Loc. 116 km al SUROESTE de GUASAVE, SIN 30/06/26 13:45:36 Lat 24.712 Lon -109.130 Pf 5.0 km"

La gobernadora interina del estado, Yeraldine Bonilla, había indicado en un principio que el reporte del Servicio Sismológico Nacional reportaba un sismo de magnitud 5.3 con epicentro en el estado de Durango, por lo cual lo sintieron en Sinaloa "de manera ligera hace unos minutos".

"Protección Civil Estatal no reporta afectaciones, hasta el momento".

Pero minutos después, publicó otro mensaje en redes donde, confirmó que según se había tratado de dos sismos.

"Se han registrado dos sismos hace unos momentos, con epicentro al suroeste de Guasave, Sinaloa y El Salto, Durango. He instruido a personal de Protección Civil de todo el estado a activar los protocolos de revisión y monitoreo correspondientes. Les pedimos mantenerse atentos únicamente a la información emitida a través de canales oficiales. La prevención y seguridad de las familias sinaloenses es nuestra prioridad".

@YeralBonillaV

Sin embargo, segundos después reculó.

Se han registrado un sismo hace unos momentos, con epicentro al suroeste de Guasave, Sinaloa. He instruido a personal de Protección Civil de todo el estado a activar los protocolos de revisión y monitoreo correspondientes.



Les pedimos mantenerse atentos únicamente a la… — Yeraldine Bonilla Valverde (@YeralBonillaV) June 30, 2026

Un solo sismo: SSN

Finalmente el Sismológico Nacional informó que solo se registró un sismo: en Guasave, Sinaloa.

Magnitud: 6.1

Región epicentral: 116 km al SUROESTE de GUASAVE, SIN

Fecha y hora: 2026-06-30, 13:45:36 (tiempo del centro de México)

Latitud y longitud: 24.712º, -109.130º

Profundidad: 5.0 km

Segundo sismo hoy en Sinaloa

Preliminar: SISMO Magnitud 4.9 Loc. 30 km al SUROESTE de GUASAVE, SIN 30/06/26 14:29:48 Lat 25.32 Lon -108.57 Prof 10. Más tarde, señaló que el sismo 4.9 fue en el Suroeste de G Leyva Solano (Benito Juárez).

Tercer sismo hoy en Sinaloa

Un tercer sisimo preliminar Magnitud 5 se registró a 90 km al Suroeste de Guasave, Sinaloa a las 15:01:45

Al respecto, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que partir de este evento, mantienen comunicación con las unidades estatales y municipales de Protección Civil para realizar una evaluación preliminar de la zona.

¿Activan alerta de Tsunami por sismos hoy en Sinaloa?

De acuerdo con el boletín del Centro de Alerta de Tsunamis de la secretaría de Marina tras el sismo de 6.1 al suroeste de Guasave, en Sinaloa, se confirma la ausencia de variaciones importantes en el nivel del mar, por lo que se estima que NO habrá peligro para la operación portuaria ni la poblacion.

Sonora

Protección Civil en Sonora reporta que no hay lesionados ni daños en Sonora por sismo frente a costas de Sinaloa, en el Golfo de California

"Protección Civil Sonora informa que no hay lesionados ni daños en Sonora, por el sismo que se registró frente a costas de Sinaloa, en el Golfo de California, con magnitud de 6.1"

También se sintió en Chihuahua.