Tercer Sismo Hoy en Guasave, Sinaloa: Activan Protocolos tras Magnitud 6.1

El Sismológico Nacional informó de un sismo en Guasave, Sinaloa, minutos después, una réplica de magnitud 4.9

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Sismos en Guasave y El Salto generan confusión: magnitud 6.1 y 5.3. Protección Civil activa protocolos. Infórmate solo por canales oficiales.

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