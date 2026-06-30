La Ciencia Explica por Qué la Afición Puede Ser el Verdadero Jugador Número 12

Estudios científicos respaldan la ventaja de jugar como local gracias al impulso emocional que genera la afición

La afición impulsa el ánimo de la Selección MexicanaLa afición impulsa el ánimo de la Selección Mexicana. Foto: Archivo | Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La psicología del deporte demuestra que las emociones y el apoyo de la afición pueden mejorar el rendimiento de los futbolistas

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
La Fuerza del Doceavo Jugador y su Impacto en el Rendimiento