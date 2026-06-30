Le Roban 400 Mil Pesos y Queman a Mujer de la Tercera Edad en Apodaca, Nuevo León

Personas armadas ingresaron a la vivienda mientras la adulta mayor descansaba, la amagaron para robarle y luego le prendieron fuego

Investigan robo que queman a mujer en ApodacaFoto: N+

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Violento robo en Apodaca: delincuentes atan y queman a mujer de 76 años tras robar 400 mil pesos. La víctima está grave. Las autoridades intensifican la búsqueda de los culpables.

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