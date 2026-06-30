Le Roban 400 Mil Pesos y Queman a Mujer de la Tercera Edad en Apodaca, Nuevo León

Una mujer de la tercera edad fue víctima de un robo de 400 mil pesos y agresión con fuego dentro de su casa ubicada sobre la calle Moisés Saenz, a la altura de la colonia Praderas de Agua fría, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

De acuerdo con las primeras indagatorias, durante la madrugada del martes 30 de junio, personas armadas arribaron a la vivienda donde sometieron a la víctima de 76 años de edad, la amarraron de manos y pies y le cubrieron el rostro. Según las autoridades, para obtener datos de donde tenía el dinero, la rociaron con líquido inflamable, aparentemente thinner, y le causaron lesiones en cuello y tórax .

Luego de cometer el robo de más de 400 mil pesos, los presuntos delincuentes le prendieron fuego a la mujer de la tercera edad y huyeron. Elementos de la Policía de Apodaca y agentes ministeriales se movilizaron hasta el sitio, acordonaron la zona, mientras los peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León iniciaron las indagatorias correspondientes.

¿Qué se sabe del estado de salud de la víctima?

Hasta el momento, las autoridades indicaron que la mujer sobrevivió al ataque con fuego, pero resultó con diversas heridas, por lo que fue trasladada a un hospital para su atención médica, donde aparentemente se encuentra delicada de salud. Su identidad no ha sido informada, únicamente se sabe que tiene 76 años de edad.

Las autoridades continúan con la búsqueda de los presuntos responsables del robo de los 400 mil pesos y el ataque contra la adulta mayor en el municipio de Apodaca, Nuevo León. Se espera que en las próximas horas tengan avances en la investigación.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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