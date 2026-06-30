Adulto Mayor Muere tras Ser Arrollado Mientras Viajaba en Bicicleta en Escobedo, NL

Un adulto mayor murió tras ser arrollado mientras circulaba en una bicicleta por el antiguo camino a San Miguel y la calle Artículo 27, en la colonia Alianza Barrio Guanajuato, en Escobedo.

La víctima viajaba a bordo de una bicicleta de color negro cuando fue embestida por un automóvilFoto: N+

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Accidente en Escobedo: Un adulto mayor fallece al ser embestido por un auto. Autoridades investigan el exceso de velocidad como posible causa.

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