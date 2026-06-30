Adulto Mayor Muere tras Ser Arrollado Mientras Viajaba en Bicicleta en Escobedo, NL

Un adulto mayor perdió la vida luego de ser arrollado mientras circulaba en su bicicleta por calles del municipio de Escobedo. El accidente movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio hasta el lugar de los hechos, donde se confirmó el fallecimiento de la víctima.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Muere Adulto Mayor Atropellado; Viajaba en Bicicleta en Escobedo, Nuevo León

El despliegue de las autoridades se registró en el cruce del antiguo camino a San Miguel y la calle Artículo 27, en la colonia Alianza Barrio Guanajuato. La zona fue acordonada por elementos de seguridad para permitir el trabajo de los peritos y realizar las primeras investigaciones sobre el percance.

De acuerdo con la información disponible, la víctima viajaba a bordo de una bicicleta de color negro cuando fue embestida por la parte trasera por un automóvil que presuntamente circulaba a exceso de velocidad.

Tras el impacto, el adulto mayor salió proyectado y golpeó contra el parabrisas del vehículo. La fuerza de la choque provocó lesiones de gravedad que le ocasionaron la muerte en el lugar, antes de que pudiera recibir atención médica.

El accidente generó una fuerte movilización en el sector, mientras automovilistas y vecinos observaban las labores realizadas por las autoridades.

Autoridades retuvieron al conductor

A la llegada de las corporaciones de seguridad y de los cuerpos de auxilio, la víctima se encontraba tendida sobre el pavimento, por lo que únicamente se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

En el sitio también permanecía el conductor del automóvil involucrado, quien presuntamente fue retenido por las autoridades mientras se realizaban las diligencias correspondientes para determinar su situación y deslindar responsabilidades. El área permaneció resguardada durante varias horas para permitir el levantamiento de evidencias.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad del adulto mayor fallecido. Serán las investigaciones de las autoridades las que determinen cómo ocurrió el percance y las posibles responsabilidades derivadas de este hecho, ocurrido en el municipio de Escobedo.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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