Accidentes

Vuelca Patrulla al Chocar Contra Vehículo en Piedras Negras; Trasladaban a Detenido

Una patrulla de Seguridad Pública volcó al chocar contra un vehículo en la colonia Doña Pura en Piedras Negras.

Vuelca Patrulla al Chocar Contra Vehículo en Piedras Negras; Trasladan a DetenidoLa patrulla de Seguridad Pública volcó al chocar contra un vehículo particular. Foto: Facebook Jacobo Rodríguez

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