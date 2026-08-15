Vuelca Patrulla al Chocar Contra Vehículo en Piedras Negras; Trasladaban a Detenido

Durante la madrugada de este sábado se registró un accidente vial sobre la calle Fidel Villarreal y bulevar República en la colonia Doña Pura en Piedras Negras, donde una patrulla de Seguridad Pública fue impactada por un vehículo.

De acuerdo con los primeros reportes, dos jóvenes viajaban en el vehículo aparentemente a exceso de velocidad y alcoholizados quienes se pasaron la luz roja del semáforo.

Tras el fuerte impacto, la unidad oficial dio varias volteretas mientras que los tripulantes del automóvil particular descendieron de la unidad y emprendieron la huida.

Elementos de seguridad implementaron un operativo de búsqueda y localización en los alrededores, incluyendo bulevares y lotes baldíos cercanos.

Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos y se espera que las investigaciones permitan establecer las responsabilidades correspondientes.

Mediante sus redes sociales, el alcalde de Piedras Negras Jacobo Rodríguez, dio a conocer que los dos oficiales trasladaban a un detenido a las celdas de Seguridad Pública al momento del accidente mismos que resultaron lesionados.

Una de las oficiales dijo, fue trasladada a un hospital para realizarle una tomografía para descartar o confirmar alguna lesión de gravedad.