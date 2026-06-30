Localizan a Menor de 10 Años Reportada como Desaparecida en Guadalupe, Nuevo León

Vecinos de la colonia Dos Ríos localizaron a la menor caminando sola por calles de este sector

Localizan menor desparecidaFoto: Policía de Guadalupe

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Una niña de 10 años, reportada como desaparecida, fue encontrada en Guadalupe, NL. Las autoridades buscan entender las razones de su desaparición.

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