Localizan a Menor de 10 Años Reportada como Desaparecida en Guadalupe, Nuevo León

Autoridades de seguridad informaron sobre la localización de una menor de 10 años años de edad, quien había sido reportada como desaparecida en la colonia Dos Ríos XI, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.Los hechos se dieron a conocer la tarde de este lunes 29 de junio.

La menor reportada como desaparecida fue localizada en calles de la misma colonia donde fue vista por última vez. Según testigos, la niña se encontraba caminando sola durante la noche, por lo que decidieron acercarse para preguntarle si necesitaba ayuda.

Tras convencer a la menor de pasar unos minutos en compañía de varios vecinos, testigos pidieron el apoyo de los elementos de la Policía de Guadalupe para reportar este hecho. A la llegada de las autoridades, se percataron que la pequeña tenía algunos rasgos de una niña que había sido reportada como desaparecida horas antes de ser hallada.

Investigan causa de desaparición de menor en Guadalupe

A este sitio también llegaron elementos de la Investigación Criminal de Guadalupe, quienes al confirmar que se trataba de la menor desparecida, la trasladaron a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Municipal, sitio al que hizo presencia la madre de la pequeña para poder llevarla a su hogar.

Hasta el momento se desconoce porque la menor se encontraba caminando sola, por lo que las autoridades correspondientes ya se encuentran investigando cual fue la razón de su desaparición, así como la dirección a la que se dirigía la pequeña. Se espera que sea durante los próximos días cuando se revelen más detalles sobre este hecho.