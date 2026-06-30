Ataque Armado Deja un Muerto y un Herido en el Centro de Monterrey, Nuevo León

Una persona sin vida y una más herida fue el saldo que dejó un ataque armado registrado en el cruce de las calle Pino Suárez y 15 de mayo, en el centro de Monterrey, Nuevo León. El hecho generó una intensa movilización de autoridades durante la noche de este lunes 29 de junio.

Lo hechos habrían ocurrido cuando la persona fallecida viajaba a bordo de una bicicleta. Aparentemente sujetos armados habrían disparado en repetidas ocasiones contra la víctima, lo que provocó este deceso.

Además de la persona fallecida, en el lugar fue localizado un sujeto con heridas de gravedad, por lo que de inmediato a este punto se movilizaron elementos de seguridad y rescate. Fueron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana quienes trasladaron a la clínica 21 del IMSS al herido.

Investigan balacera en el centro de Monterrey

En este cruce del centro de Monterrey también hicieron presencia elementos de la Policía de Monterrey y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quienes de inmediato acordaron el sitio y comenzaron a recabar la información necesaria para esclarecer los hechos.

Hasta el momento se desconoce cual fue el motivo por el cual se registró este ataque armado, por lo que se espera que sea durante los próximos días que se revelen más detalles. Cerca de este punto fueron vistas varias cámaras del C4, mismas que serán analizadas para tratar de identificar a el o los presuntos responsables.