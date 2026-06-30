Ataque Armado Deja un Muerto y un Herido en el Centro de Monterrey, Nuevo León

Autoridades ya investigan el ataque armado, registrado en el cruce de Pino Suárez y 15 de mayo, que dejó una persona sin vida y una más herida

Ataque armado Centro MonterreyFoto: N+
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