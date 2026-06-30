Tres Binomios K9 de Santa Catarina, NL, Viajan a Venezuela para Ayudar Labores de Rescate

Binomios caninos de la Unidad K9 de Protección Civil de Santa Catarina viajarán a Venezuela para ayudar en las labores de búsqueda y rescate de personas, después de los dos sismos registrados el pasado miércoles 24 de junio, que dejaron severas afectaciones en el país.

El personal de Jaguares Unidad K9 partirá desde Nuevo León al estado de Guaira, Venezuela, este martes 30 de junio, para participar en las tareas de localización de personas vivas, así como restos humanos, así lo informaron las autoridades.

Los binomios K9 que viajan a Venezuela para estas labores son Felipe Macías Araiza con Cairo, pastor belga malinois, Patricio Elizondo Pérez con Hope, pastor belga malinois y Patricio Macías Arreola con Lucas, pastor belga sable.

Víctimas por sismos en Venezuela

La última cifra oficial que se reportó tras los sismos registrados el pasado 24 de junio de 2024 en Venezuela es de mil 943 personas fallecidas y 10 mil 571 personas lesionadas. Además, se estima que hay alrededor de 50 mil personas en calidad de desaparecidos, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Ante esta situación, el Gobierno de México anunció que enviará más ayuda a Venezuela, entre ellos siete plantas de luz y víveres para las personas damnificadas, mismas que se enviarán de emergencia en un barco y un avión.

SHH