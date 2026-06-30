Tres Binomios K9 de Santa Catarina, NL, Viajan a Venezuela para Ayudar Labores de Rescate

Tras las afectaciones ocasionadas por los sismos, tres binomios de la Unidad K9 viajaran desde Nuevo León hasta Guaira, Venezuela, para la búsqueda y rescate de personas

Binomios K9 que viajarán a Venezuela para labores de rescateFoto: Protección Civil de Santa Catarina

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Tres binomios K9 de Santa Catarina viajan a Venezuela para ayudar en rescates tras los sismos del 24 de junio. Conoce a estos héroes caninos y su misión.

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