Venezolanos Deportados Llegaron Horas antes del Terremoto; los Buscan en Edificio Colapsado

Luego de su llegada al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, los venezolanes fueron llevados a un hotel en La Guaira, el edificio colapsó

147 venezolanos deportados desde Estados Unidos fueron llevados a un hotel en La Guaira que colapsó.Foto: N+

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Tragedia en Venezuela: 147 venezolanos deportados llegaron justo antes del terremoto. Solo 12 han sido encontrados con vida. La familia de Daniel Núñez sigue buscando.

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