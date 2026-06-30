Venezolanos Deportados Llegaron Horas antes del Terremoto; los Buscan en Edificio Colapsado

Horas antes del doble terremoto 147 venezolanos fueron deportados desde Estados Unidos.

Al llegar al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que más tarde quedaría destrozado, fueron llevados a un hotel en La Guaira, el edificio colapsó.

Obadelis Núñez, madre de migrante desaparecido, ruega a los rescatistas que busquen a su hijo:

“Donde estaban los repatriados del vuelo 164, busco a Daniel Alejandro Núñez Ramírez, mi hijo, soy Obadelis Núñez su mamá"

Daniel Alejandro pertenece al grupo de 147 venezolanos deportados desde Estados Unidos que llegó al aeropuerto de Maiquetía la mañana del 24 de junio, el mismo día en que, horas más tarde, ocurrieron los dos sismos. Solo 12 de ellos han aparecido con vida.

Sin quererlo, Daniel se ha convertido en uno de los rostros de un nuevo debate migratorio que ha desatado este desastre natural.

Yaneth Mejías, prima de Daniel, aseguró:

“En la situación que estamos, donde es una tragedia que está sucediendo en Venezuela, no pueden deportar más personas, o sea, de por sí es una cosa inhumana”

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Solicitan replantear política

Por eso varias organizaciones de venezolanos en Estados Unidos, están solicitando que Washington replantee su política hacia quienes serían deportados a un país sumido en una emergencia de dimensiones catastróficas.

Al respecto, Adelys Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus, indicó:

“600 mil venezolanos que están aquí en los Estados Unidos, que tenían TPS en muchos, muchos casos son sostén de sus familias en Venezuela. Entonces, no es solo la crisis migratoria, la crisis humanitaria. Incluso hay un efecto económico”

Y es que un desastre natural cumple precisamente con una de las condiciones contempladas por la ley que creó el estatus de protección temporal, o TPS.

“Lo que pedimos es que los venezolanos puedan seguir trabajando legalmente y que sean protegidos tanto de deportación como de detención, al menos durante un tiempo prudencial, mientras vemos como avanza la tragedia en Venezuela”, señaló Ferro.

La congresista republicana María Elvira Salazar aseguró que continuará abogando por un beneficio migratorio para los venezolanos.

“Ahora puede ser que sea un momento donde pueda convencer a mi partido que esto es lo correcto, no solamente para los venezolanos sino para todo aquel que tiene TPS, que lleva años en este país, por ellos hace falta una reforma migratoria”

Mientras en Washington comienza una nueva batalla por el futuro migratorio de los venezolanos la familia de Daniel, sigue concentrada en encontrarlo con vida.

Con información de N+ Univision

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