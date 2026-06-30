¿Quién es Bart Verbruggen, Portero de Países Bajos que Pasó de Héroe a Villano Vs Marruecos?

El jugador del Brighton es una de las jóvenes promesas del futbol europeo como sucesor de la meta que resguardó el mítico Edwin van der Sar

Países BajosFoto: Reuters.

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¿Quién es Bart Verbruggen? El portero neerlandés que brilló y falló ante Marruecos en el Mundial 2026. Descubre su trayectoria y futuro en el fútbol.

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