¿Quién es Bart Verbruggen, Portero de Países Bajos que Pasó de Héroe a Villano Vs Marruecos?

La eliminación de Países Bajos en el Mundial 2026 ante Marruecos estuvo marcada por errores y milagros en una noche memorable en la que el joven portero Bart Verbruggen pasó de héroe a villano en menos de una hora.

El arquero mantuvo con vida a la selección de la Oranje y después contribuyó a que el equipo dejara la justa internacional de la FIFA, junto con sus demás compañeros que fallaron en la ronda de penales.

En tiempo regular de 90 minutos, el juego de dieciseisavos quedó 1-1. Los europeos marcaron primero, al 72', por conducto de Cody Gapko, pero los marroquíes igualaron en el añadido con un remate de Issa Diop.

El resultado forzó a tiempos extra y luego al desempate desde los 11 pasos. En ambas instancias, Verbruggen destacó para bien y para mal.

En el tiempo reglamentario había respondido con atajadas a disparos de Achraf Hakimi y Neil El Aynaoui, y en la prórroga firmó la que muchos consideran la atajada del torneo.

Al minuto 97, Soufiane Rahimi quedó de frente al arco y sacó un potente remate a quemarropa, pero el guardameta reaccionó de forma extraordinaria.

El balón impactó cerca de su rodilla derecha y luego en su mano del mismo lado antes de salir desviado. Así evitó el gol que habría clasificado a Marruecos por 2-1. Sin embargo, el futbol le tenía preparada una escena completamente opuesta.

Después de que Países Bajos abrió la serie de penales con un gol, Rahimi ejecutó el primer cobro de Marruecos y Verbruggen volvió a lanzarse a su derecha.

El cancerbero alcanzó a desviar el balón con el costado del muslo derecho y la pelota quedó viva frente a la línea, pero al intentar incorporarse mientras seguía recostado, la empujó accidentalmente con el talón hacia el fondo de su propia portería. Cuando volteó, el balón ya estaba dentro del arco.

¿Quién es Bart Verbruggen?

Bart Verbruggen es el portero titular de Países Bajos y una de las jóvenes promesas del futbol europeo.

Nació el 18 de agosto de 2002 en Zwolle, mide 1.93 metros, juega con el pie derecho y, con apenas 23 años, es visto como el arquero llamado a resguardar la portería neerlandesa que durante años defendió el histórico Edwin van der Sar.

Bart was brilliant but the Netherlands are out of the World Cup after defeat on penalties against 🇲🇦 overnight. 😩



Unlucky, @OnsOranje. 💔 pic.twitter.com/lyuGRj9748 — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) June 30, 2026

Se formó en las academias de WDS’19 y NAC Breda, donde desarrolló las bases de su carrera. En agosto de 2020 fue fichado por el Anderlecht de Bélgica y, tres años después, el Brighton lo incorporó para competir en la Premier League de Inglaterra, club con el que tiene contrato hasta junio de 2028.

Verbruggen es considerado un guardameta muy completo. Destaca por sus reflejos, buen posicionamiento y, sobre todo, por su capacidad para jugar con los pies.

Debutó con la selección mayor de Países Bajos a los 21 años, en un partido de clasificación para la Eurocopa 2024 frente a Francia en 2023, cuando recibió dos goles en la derrota 2-1. Fue titular de la competencia de selecciones de la UEFA en Alemania, donde los neerlandeses llegaron hasta las semifinales.

El año pasado ganó notoriedad al convertirse en el primer arquero que le atajó un penalti en el futbol profesional a Lamine Yamal, durante un partido de la Nations League.

Hasta ahora, Verbruggen suma 33 partidos con la selección de Países Bajos, en los que ha recibido 32 goles, incluidos los de la Copa del Mundo.

ASJ