Localizan a Dos Hombres Sin Vida en Terreno Baldío de Ciudad Juárez

La mañana de este 1 de julio fue reportado el hallazgo de dos personas sin vida en un terreno baldío ubicado en el cruce de las calles Villa del Oeste y Nueve Hermanos, en la colonia Villa Esperanza de Ciudad Juárez.

De acuerdo con la información brindada por las autoridades, las víctimas corresponden a dos hombres de apariencia joven que presentaban huellas de tortura y heridas en la cabeza.

Los cuerpos se encontraban envueltos en una lona de color beige con blanco, por lo que las autoridades procedieron a asegurar la zona y dar aviso a las corporaciones correspondientes.

En el sitio, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional implementaron operativos de rastreo en diversas brechas de la zona para tratar de localizar a los responsables.

Primeros Dos Homicidios de Julio en Ciudad Juárez

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado arribó al lugar para realizar el levantamiento de evidencias e integrar la carpeta de investigación.

Asimismo, personal del Servicio Médico Forense efectuó el levantamiento de los cuerpos para trasladarlos a sus instalaciones, donde se les practicará la necropsia de ley, la misma que permitirá establecer su identidad.

Con este hallazgo, suman dos homicidios registrados durante el primer día del mes de julio en Ciudad Juárez, luego de que junio concluyera con 58 asesinatos en distintos sectores de la ciudad.

De estos, 43 correspondieron a hombres y 10 a mujeres, además del hallazgo de cinco cuerpos localizados inhumados de forma clandestina.