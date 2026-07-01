Localizan a Dos Hombres Sin Vida en Terreno Baldío de Ciudad Juárez

Dos hombres fueron localizados sin vida, con visibles huellas de violencia y envueltos en una lona color beige con blanco, en un terreno baldío de la colonia Villa Esperanza.

Ciudad Juárez registra los primeros dos homicidios de julioFoto: N+

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Ciudad Juárez inicia julio con violencia: dos cuerpos con huellas de tortura hallados en un terreno baldío. La investigación está en marcha.

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