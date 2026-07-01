Chihuahuenses Celebran el Triunfo de México Ante Ecuador en la Capital y Ciudad Juárez

Miles de aficionados salieron a festejar el triunfo de la Selección Mexicana ante Ecuador en la Glorieta de Pancho Villa en Chihuahua y en la Mega Bandera en Ciudad Juárez.

Aficionados se dieron cita para celebrar la victoria de MéxicoFoto: N+

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¡Fiesta en Chihuahua y Ciudad Juárez! Aficionados celebran el triunfo 2-0 de México sobre Ecuador, desafiando la lluvia y con seguridad reforzada. Descubre cómo se vivió la noche.

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