Chihuahuenses Celebran el Triunfo de México Ante Ecuador en la Capital y Ciudad Juárez

Aficionados salieron a las calles, tanto en la ciudad de Chihuahua, así como en Ciudad Juárez, para celebrar el triunfo de la Selección Mexicana por marcador de 2-0 frente a Ecuador, resultado que desató una nueva jornada de festejos en distintos puntos del estado.

En la capital, cientos de personas comenzaron a concentrarse en la Glorieta Pancho Villa pese a las lluvias registradas durante la noche, ondeando banderas y entonando cánticos en apoyo al representativo nacional.

Debido a antecedentes recientes de incidentes durante celebraciones deportivas, autoridades implementaron un operativo especial de seguridad en los alrededores del lugar.

Los accesos fueron resguardados mediante tres filtros instalados sobre la avenida División del Norte y avenida Universidad.

El primer punto de revisión estuvo a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; posteriormente participó la Dirección de Seguridad Pública Municipal y finalmente el equipo de Proyectos Especiales de la corporación municipal.

Las medidas fueron implementadas para prevenir accidentes y actos de violencia, luego de que en festejos anteriores se registraran personas lesionadas.

Ciudad Juárez también se suma a los festejos

Mientras tanto, en la frontera norte, cientos de aficionados comenzaron a reunirse en el área de la Mega Bandera de Ciudad Juárez para celebrar el triunfo de la Selección Mexicana.

Familias completas, grupos de amigos y seguidores vestidos con los colores verde, blanco y rojo arribaron al emblemático punto de reunión para participar en los festejos.

Entre banderas, cánticos y el tradicional grito de “¡México, México!”, la celebración continuó creciendo conforme avanzaba la noche.

Autoridades mantienen presencia preventiva tanto en Chihuahua capital como en Ciudad Juárez para resguardar la seguridad de los asistentes y evitar incidentes durante las celebraciones deportivas.