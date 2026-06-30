Dan de Alta a Joven Atropellada en Festejos de la Glorieta Pancho Villa en Chihuahua

Jalsin C.R., joven atropellada durante festejos en la Glorieta Pancho Villa, salió del hospital tras permanecer en terapia intensiva.

Glorieta pancho villa chihuahuaFoto: @Alire2002

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Jalsin C.R. fue dada de alta tras ser atropellada en los festejos de la Glorieta Pancho Villa. Su salud mejora, pero el caso sigue bajo investigación. ¿Qué pasará con el conductor?

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