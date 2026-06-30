Dan de Alta a Joven Atropellada en Festejos de la Glorieta Pancho Villa en Chihuahua

La joven Jalsin C.R., quien resultó lesionada tras ser atropellada durante los festejos realizados en la Glorieta Pancho Villa, en la ciudad de Chihuahua, ya fue dada de alta del Hospital Morelos del IMSS.

La Fiscalía Zona Centro informó que la víctima permaneció en terapia intensiva debido a diversos hematomas en el área del cráneo; sin embargo, su evolución médica ha sido favorable.

De acuerdo con la información proporcionada por autoridades ministeriales, la joven fue trasladada posteriormente a piso antes de recibir el alta médica con reservas respecto a su estado de salud.

“Referente a la víctima que estaba en terapia intensiva, el miércoles fue pasada a piso y el viernes fue dada de alta con las reservas de salud”, explicó Lisa López, agente del Ministerio Público de la Fiscalía Zona Centro.

El caso continúa bajo investigación luego de que seis personas resultaran atropelladas durante el incidente ocurrido en medio de los festejos en la Glorieta Pancho Villa.

Analizan acuerdo reparatorio antes de audiencia

Autoridades informaron que antes de celebrarse la audiencia de formulación de imputación, el conductor señalado como responsable y las víctimas podrían alcanzar un acuerdo reparatorio mediante mecanismos de justicia alternativa.

La Fiscalía indicó que el asunto fue canalizado al Instituto de Justicia Alternativa debido a que los delitos que se buscan formular corresponden a lesiones y daños imprudenciales.

“Dentro del tribunal se envió la solicitud de formulación, pero se acordó que se mandará al Instituto de Justicia Alternativa para agotar las salidas alternas”, señaló Lisa López.

Asimismo, se informó que la aseguradora de la camioneta involucrada continúa con el proceso para liberar el pago correspondiente a los gastos médicos derivados del accidente.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre el posible acuerdo entre las partes involucradas.