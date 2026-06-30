Protestan Frente a Palacio de Gobierno por Falta de Agua en Diversas Colonias de Chihuahua

Habitantes de Villa Juárez y colonias aledañas, se manifestaron la tarde de este martes frente a Palacio de Gobierno, en el Centro de la ciudad de Chihuahua, para exigir una solución a las constantes fallas en el suministro de agua potable que, aseguran, afectan al sector desde hace casi dos meses.

El grupo de vecinos se concentró sobre la calle Aldama, donde denunciaron que desde el inicio de la Feria de Santa Rita el servicio comenzó a presentar baja presión debido, según señalaron, al abastecimiento de agua destinado a las instalaciones del evento.

Aunque en años anteriores el suministro regresaba a la normalidad al concluir la feria, afirmaron que en esta ocasión el problema persiste y el agua continúa llegando de manera irregular.

Los inconformes indicaron que actualmente el servicio apenas llega durante dos o tres horas al día y con muy poca presión, situación que impide llenar adecuadamente los tinacos y cubrir las necesidades básicas de las familias.

Además, denunciaron que en una ocasión el agua llegó con olor fétido y color marrón, por lo que decidieron tomar una muestra para analizarla, confirmando presuntamente que se encontraba contaminada.

Vecinos denuncian gastos en pipas y falta de respuesta

Los habitantes señalaron que han buscado apoyo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento; sin embargo, aseguran que únicamente han recibido respuestas sin soluciones concretas.

Mientras tanto, explicaron que se han visto obligados a contratar pipas privadas de agua, cuyo costo oscila entre 400 y 800 pesos por servicio, gasto que deben cubrir entre varios vecinos además de continuar pagando puntualmente sus recibos.

Durante la manifestación, los ciudadanos solicitaron ser atendidos por autoridades estatales y mencionaron directamente al secretario General de Gobierno y al director de la JMAS.

No obstante, indicaron que únicamente fueron atendidos por representantes de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento en la Plaza Hidalgo y que no se les permitió ingresar a Palacio de Gobierno.

Los manifestantes afirmaron que las autoridades se comprometieron a trabajar en la problemática durante esta semana, aunque advirtieron que, de no observar mejoras en el suministro, continuarán realizando protestas.

Aunque inicialmente contemplaban bloquear la calle Aldama, señalaron que decidieron no hacerlo para evitar afectar a la ciudadanía y la circulación en el primer cuadro de la ciudad.