Protestan Frente a Palacio de Gobierno por Falta de Agua en Diversas Colonias de Chihuahua

Vecinos se manifestaron en el Centro de Chihuahua para exigir solución a las fallas en el suministro de agua potable que aseguran persisten desde hace casi dos meses.

Vecinos se manifiestan por falta de agua en sus casasFoto: N+

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Vecinos de Chihuahua protestan frente a Palacio de Gobierno por falta de agua desde hace dos meses. Denuncian baja presión y agua contaminada. Exigen soluciones inmediatas.

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