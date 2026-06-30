Asesinan a Hombre a Balazos Dentro de una Camioneta en Ciudad Juárez

Un hombre fue asesinado a balazos mientras se encontraba a bordo de su camioneta en la colonia Fronteriza; tras el ataque, los responsables huyeron del lugar.

Fiscalía inició las investigaciones correspondientesFoto: N+

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Hombre asesinado en su camioneta en Ciudad Juárez; vecinos escucharon disparos y vieron un vehículo huir. La víctima aún no ha sido identificada. Sigue la investigación.

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