Asesinan a Hombre a Balazos Dentro de una Camioneta en Ciudad Juárez

La madrugada del martes 30 de junio se registró el homicidio de un hombre que se encontraba a bordo de una camioneta en el cruce de las calles Marcelo Caraveo y Cocotero, en la colonia Fronteriza de Ciudad Juárez.

Según las primeras versiones brindadas por las autoridades, vecinos del sector escucharon varias detonaciones de arma de fuego y posteriormente observaron un vehículo huyendo a toda velocidad, por lo que realizaron el llamado al número de emergencias 911.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar como primeros respondientes y localizaron a un hombre de aproximadamente 25 años de edad sin vida, al interior de una camioneta tipo pickup que presentaba impactos de arma de fuego.

Fiscalía Inició las Investigaciones Correspondientes

Tras confirmar el fallecimiento de la víctima, los agentes municipales resguardaron la escena y notificaron a las demás corporaciones de seguridad.

Más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento de evidencia, entre ella al menos tres casquillos percutidos de arma de fuego, por lo que iniciaron las investigaciones correspondientes.

La Víctima Permanece Sin Identificar

Más tarde, personal del Servicio Médico Forense acudió al lugar para efectuar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada y tampoco se cuenta con información sobre el paradero del o los responsables, por lo que se espera que, una vez que concluyan las investigaciones, se pueda esclarecer lo ocurrido.