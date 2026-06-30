Incendio en Recicladora de Ciudad Juárez Continúa Tras Más de 20 Horas de Labores

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos continúan combatiendo el incendio registrado en una recicladora de plástico y cartón ubicada en la zona de Los Kilómetros.

Ciudadanos llevan comida a los cuerpos de emergenciaFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Más de 20 horas de combate al fuego en Ciudad Juárez. Bomberos y paramédicos trabajan sin parar. La comunidad se une en apoyo. Infórmate más aquí.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+