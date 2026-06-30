Incendio en Recicladora de Ciudad Juárez Continúa Tras Más de 20 Horas de Labores

Las labores para sofocar el incendio registrado la mañana del pasado lunes en una recicladora de plástico y cartón de la zona de Los Kilómetros continuaban este martes 30 de junio.

Han transcurrido cerca de 20 horas desde el inicio del siniestro y elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos permanecen en el lugar trabajando para extinguir el fuego, cuya columna de humo aún puede apreciarse desde distintos puntos de Ciudad Juárez.

Cisternas y Máquinas Bomberas Permanecen en la Zona

En la zona permanecen al menos tres cisternas y cuatro máquinas bomberas realizando maniobras para combatir el incendio, entre ellas una unidad proveniente del municipio de Guadalupe y Calvo, además del constante arribo de pipas de agua para abastecer a los cuerpos de emergencia.

Asimismo, paramédicos de distintas corporaciones permanecen en el lugar para atender cualquier situación que pudiera presentarse durante el operativo e incluso han relevado a los bomberos para apoyar en las labores de combate al fuego.

Ciudadanos Llevan Comida a los Cuerpos de Emergencia

Además, ciudadanos de diferentes colonias han acudido al lugar para llevar alimentos, agua, café y otras bebidas al personal que participa en el operativo, debido a que muchos de los elementos no se han retirado del sitio desde que comenzó el incendio.