Detienen a Hombre por Arrastrar el Cuerpo de un Perro con su Auto en Chihuahua

Un hombre fue detenido en la colonia Tierra y Libertad de Chihuahua tras ser captado arrastrando el cuerpo sin vida de un perro con un automóvil; Fiscalía investiga el caso.

Se puso una multa por maltrato animalFoto: DSPM

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Un hombre fue detenido en Chihuahua tras arrastrar el cuerpo de un perro con su auto. La Fiscalía investiga si hay delito. Descubre qué sucedió.

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