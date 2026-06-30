Detienen a Hombre por Arrastrar el Cuerpo de un Perro con su Auto en Chihuahua

Un hombre fue detenido luego de ser señalado por presuntamente arrastrar el cuerpo sin vida de un perro con un automóvil en calles de la colonia Tierra y Libertad, en la ciudad de Chihuahua.

El hecho generó indignación entre ciudadanos luego de que imágenes y reportes sobre el caso comenzaran a difundirse en redes sociales.

La Policía Municipal informó que, tras recibir el reporte ciudadano, agentes lograron ubicar el vehículo presuntamente involucrado en un domicilio de la misma colonia mediante trabajos de inteligencia.

Posteriormente, el propietario del automóvil fue detenido por una falta administrativa mientras continúan las investigaciones para determinar si existe alguna responsabilidad penal relacionada con el caso.

De acuerdo con la corporación, el hombre deberá pagar una multa superior a los 17 mil pesos y el expediente fue turnado a la Fiscalía General del Estado.

Aseguran que el perro ya no tenía vida

Autoridades señalaron que el perro no pertenecía al detenido y que el animal ya no contaba con signos vitales al momento de los hechos.

La coordinadora de Grupos Especiales de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Marisol Chávez, explicó que durante las entrevistas realizadas se estableció que el cuerpo del perro habría llegado arrastrado por la corriente de lluvia hasta el domicilio del presunto responsable.

“Al momento de hacer las entrevistas, revelan que con las lluvias el perrito llega arrastrado hasta la casa del presunto responsable”, detalló.

Según la versión proporcionada a las autoridades, el hombre intentó mover el cuerpo; sin embargo, debido al avanzado estado de descomposición decidió sujetarlo al vehículo para trasladarlo a otra zona alejada de su vivienda.

“Optó por jalar el cuerpo a un área donde no provocara una infección”, indicó la funcionaria municipal.

La Fiscalía General del Estado será la encargada de determinar si los hechos constituyen algún delito relacionado con maltrato animal o manejo indebido de restos del animal.