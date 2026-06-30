Tijuana Despide a la Selección de Irán Tras su Participación en el Mundial 2026

Entre cánticos, banderas y muestras de cariño, aficionados de Tijuana despidieron a la selección de Irán, que se ganó los corazones de la ciudad fronteriza.

Despiden a la selección de IránFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¡Irán, hermano, ya eres mexicano! Tijuana se despide de la selección iraní con muestras de cariño y cultura. Más de 50 personas participaron en este emotivo adiós. Conoce más.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+