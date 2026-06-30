Tijuana Despide a la Selección de Irán Tras su Participación en el Mundial 2026

Con cánticos, baile y muestras de cariño, decenas de aficionados tijuanenses despidieron a la selección de Irán tras su participación en la justa de fútbol celebrada en México y Estados Unidos.

“¡Irán, hermano, ya eres mexicano!”, coreaban seguidores y curiosos que acudieron para dar el último adiós a los llamados “Guepardos Persas”, equipo que durante su estancia en la ciudad fronteriza logró ganarse el cariño de la afición local.

La despedida reunió a más de 50 personas de distintas edades, incluyendo integrantes de la comunidad iraní radicada en la región, quienes acompañaron al equipo antes de emprender su regreso a casa la mañana del 30 de junio.

Luego de permanecer por más de dos semanas en Tijuana, la selección iraní protagonizó diversos encuentros culturales con aficionados locales, fortaleciendo el vínculo entre ambas comunidades a través del deporte.

“Ni modo, así son las despedidas. Hay que darles el cariño que se les ha estado dando y que se vayan contentos de haberlos recibido. Tijuana siempre es generosa con todo el mundo”, expresó Manuel Hurtado, uno de los seguidores presentes.

La visita de Irán marcó a Tijuana

Durante su estancia en Baja California, el equipo convivió con aficionados mediante firmas de camisetas, intercambio de banderas y entrega de sombreros mexicanos, en un ambiente de convivencia que llamó la atención de residentes y visitantes.

“Tijuana los quiere mucho, que los recibirá siempre con los brazos abiertos cuando ellos decidan regresar”, comentó otro de los fanáticos que acudieron a despedir a la selección.

Por su parte, Amir Reza, traductor de la Embajada de Irán, agradeció el recibimiento brindado por la ciudad fronteriza.

“Nos vamos a ir el día de hoy de Tijuana, pero nuestro corazón y nuestra alma se queda acá”, expresó.