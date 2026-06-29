Reporte de Garitas de Tijuana Hoy 29 de Junio del 2026: Actualización de Filas y Tiempos

Las garitas de Tijuana presentan tiempos variables hoy 29 de junio. Planifica tu cruce y mantente informado.

Garitas TijuanaFoto: N+

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Hoy 29 de junio, las garitas de Tijuana tienen tiempos variables. San Ysidro: autos 2h50m, Sentri 15m. Otay: autos 45m. Planifica tu cruce y mantente informado.

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