Asesinan a Dos Agentes de la FESC en Menos de 24 Horas en Mexicali

Autoridades investigan ambos homicidios y reforzaron las medidas de seguridad para personal de la corporación

Asesinan a Dos Agentes de la FESC en Menos de 24 Horas en MexicaliFoto: N+

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Mexicali en alerta tras el asesinato de dos agentes de la FESC. Autoridades identifican cinco objetivos prioritarios y refuerzan seguridad. Infórmate sobre la situación.

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