Asesinan a Dos Agentes de la FESC en Menos de 24 Horas en Mexicali

En un lapso menor a 24 horas, dos agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) fueron asesinados en distintos hechos registrados en Mexicali. Autoridades estatales informaron que ambos ataques podrían estar relacionados con un operativo realizado recientemente en el Valle de Mexicali.

Durante una rueda de prensa, el secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, Laureano Carrillo, y la fiscal general del Estado, María Elena Andrade, señalaron que las agresiones podrían estar vinculadas con el operativo realizado días atrás en el kilómetro 57 de Estación Coahuila, donde un presunto integrante de un grupo delictivo murió durante un enfrentamiento.

Explicaron que, tras esa intervención, fueron recibidas amenazas dirigidas al personal del área de inteligencia de la corporación, incluso a través de un radio localizado dentro de una camioneta asegurada durante el operativo.

Dos ataques en menos de un día

El primer ataque ocurrió la tarde del viernes en la colonia Zaragoza, donde hombres armados emboscaron a una pareja que se encontraba en el patio de un domicilio.

En el lugar perdió la vida el agente Rubén López, de 27 años de edad, así como su esposa, Anayeli Anaya, de 26 años.

Horas más tarde, la noche del sábado, el agente Manuel Guerrero, de 32 años, fue atacado con armas de alto calibre mientras cenaba en el exterior de una taquería ubicada en el ejido Benito Juárez.

Durante esta segunda agresión también resultó lesionada una mujer, quien hasta la mañana del domingo permanecía hospitalizada en estado grave.

La fiscal general informó que en ambos casos los vehículos utilizados por los agresores fueron localizados posteriormente abandonados.

Precisó que una de las unidades fue encontrada incendiada en el ejido México, mientras peritos continúan recabando evidencias para fortalecer las investigaciones.

Hay cinco objetivos prioritarios en la investigación

Las autoridades informaron que, hasta el momento, no se reportan personas detenidas por estos hechos.

Sin embargo, tras la reunión de seguridad entre autoridades estatales y federales, fueron identificados cinco objetivos prioritarios presuntamente relacionados con los ataques.

Asimismo, se determinó reforzar las medidas de protección para elementos del área de investigación de la FESC y sus familias, como parte de las acciones preventivas implementadas mientras continúan las indagatorias.

Información Kitzia Flores

APG