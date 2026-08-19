Internacional

Revelan que Irán Contempla Atacar Objetivos Militares en Europa

Trump afirmó recientemente que no había conversaciones en curso ni programadas con Teherán, en medio de un estancamiento del diálogo para poner fin a la guerra

IránEl mes pasado, la Guardia Revolucionaria amenazó al Reino Unido. Foto: Reuters.

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