Localizan Cuerpo en Avanzado Estado de Descomposición en la Colonia Zaragoza de Cd. Juárez

Vecinos de la colonia Zaragoza reportaron fuertes olores fétidos, autoridades localizaron a una persona sin vida en avanzado estado de descomposición.

Semefo recogió el cuerpoFoto: N+

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Vecinos de Zaragoza alertan a la policía por olores fétidos. Encuentran cuerpo en descomposición. La identidad de la víctima sigue siendo un misterio.

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