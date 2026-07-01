Localizan Cuerpo en Avanzado Estado de Descomposición en la Colonia Zaragoza de Cd. Juárez

Una persona fue localizada sin vida y en avanzado estado de descomposición en calles de la colonia Zaragoza, en Ciudad Juárez, lo que generó movilización de corporaciones policiacas y personal forense.

El hallazgo ocurrió sobre el cruce de las calles Juan Escutia y Jaime Nunó, luego de que vecinos del sector reportaran fuertes olores fétidos provenientes del lugar.

Tras recibir el aviso, elementos de seguridad acudieron a la zona y confirmaron la presencia del cuerpo, por lo que procedieron a acordonar el área para permitir el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Se desconoce la identidad de la víctima

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima ni información relacionada con las posibles causas del fallecimiento.

Peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias iniciales en el sitio antes de ordenar el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Será en el SEMEFO donde se practique la necropsia de ley para determinar la causa de muerte y avanzar en el proceso de identificación de la persona localizada en este sector de Ciudad Juárez.

Las investigaciones continúan por parte de las autoridades ministeriales para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.