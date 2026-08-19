Australiana Condenada por Matar a Familiares con Hongos Apela Cadena Perpetua

La australiana Erin Patterson, condenada a cadena perpetua por el asesinato de tres familiares a los que sirvió un plato con hongos venenosos, alega que su juicio no fue justo y estuvo marcado por irregularidades.

Patterson, de 51 años, no compareció físicamente ante el tribunal y siguió la vista por videoconferencia desde la prisión Dame Phyllis Frost, en Melbourne, donde cumple la condena que la defensa reclama sea anulada y se efectúe un nuevo juicio.

Uno de sus argumentos principales está en el alojamiento del jurado en sus deliberaciones, con los miembros hospedados en un hotel que compartían integrantes de la Fiscalía y un testigo policial relacionado con el caso.

Sin embargo los jueces cuestionaron la falta de pruebas de que los jurados llegaran a comunicarse con testigos, fiscales u otros vinculados al proceso.

En julio de 2025, Patterson fue declarada culpable de matar a sus exsuegros, Don y Gail Patterson de 70 años y a Heather Wilkinson de 66, hermana de Gail, luego servirles un almuerzo de solomillos Wellington individuales, cocinados con carne cubierta de hongos y envuelta en hojaldre, acompañados de puré de papa y judías, en su casa de Leongatha, en Victoria, en julio de 2023.

El único que logró sobrevivir a esa comida fue el esposo de Heather, Ian Wilkinson.

A la reunión también fue invitado su exmarido, Simon Patterson y quien no acudió.

La finalidad de la convocatoria era que Erin le informara a su familia que padecía cáncer, enfermedad que se demostró posteriormente, nunca le fue diagnosticada.

Los cuatro invitados fueron hospitalizados después de enfermar y los informes toxicológicos determinaron que Patterson había utilizado 'Amanita phalloides', uno de los hongos más letales, en la preparación de los Wellington.

Días después Don y Gail Patterson y Heather Wilkinson murieron, en tanto Ian Wilkinson permaneció 54 días hospitalizado.

El Tribunal Supremo de Victoria condenó en septiembre de 2025 a Patterson a cadena perpetua con un período mínimo de 33 años antes de poder solicitar la libertad condicional.

La defensa reconoce que no hay evidencia de comunicación directa entre jueces, testigos, fiscales y otros vinculados al caso, pero argumenta que tampoco puede descartarse que los jurados vieran a esas personas en zonas comunes del hotel, y presentó siete motivos para revertir la condena.

Además, la defensa asegura que el juez excluyó fotografías y videos relacionados con la afición de Patterson por recolectar hongos y que el interrogatorio por parte de la Fiscalía fue "injusto y opresivo".

En tanto la Fiscalía ha intentado eliminar la posibilidad de la libertad condicional.

La vista de las apelaciones se extenderá durante dos días y la decisión de los jueces podría tardarse varios meses.

En caso de que la condena sea anulada, el tribunal podría ordenar un juicio nuevo o absolver a Patterson.

En tanto, si el recurso de la Fiscalía prospera, el período mínimo de prisión podría extenderse o desaparecer la posibilidad de libertad condicional.

Con información de EFE.

LECQ