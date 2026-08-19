Internacional

Australiana Condenada por Matar a Familiares con Hongos Apela Cadena Perpetua

Erin Patterson, de 51 años, reclama que la condena sea anulada y se efectúe un nuevo juicio, su defensa asegura que hubo irregularidades

Retrato de Erin Patterson en la audiencia por videoconferencia desde el Centro Dame Phyllis Frost.Retrato de Erin Patterson en la audiencia por videoconferencia desde el Centro Dame Phyllis Frost, en Melbourne. Agosto 19, 2026. Foto: Vía Reuters

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