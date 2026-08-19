Pronóstico del tiempo

Se Esperan Lluvias con Descargas Eléctricas en Gran Parte del Territorio Mexicano

Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México

Daños provocados por las lluvias en Pátzcuaro, MichoacánDaños provocados por las lluvias en Pátzcuaro, Michoacán. Foto: Facebook | Coordinación de Protección Civil Municipal y Bomberos Pátzcuaro

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