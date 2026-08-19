Se Esperan Lluvias con Descargas Eléctricas en Gran Parte del Territorio Mexicano
Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México
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Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México
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Para este miércoles 19 de agosto de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes en zonas de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, siendo puntuales muy fuertes en zonas de Nayarit, las cuales estarán acompañadas con descargas eléctricas y rachas de viento.
Por otro lado, habrá chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el noreste, oriente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán, con posible caída de granizo en el centro y occidente de México.
Estas condiciones también provocarán lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Puebla y Veracruz, además de lluvias puntuales intensas en regiones de Guerrero y Oaxaca.
Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, así como en la península de Yucatán. Asimismo, prevalecerá la onda de calor en Baja California Sur (centro), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte y sur), Nuevo León (este, centro y sur) y Tamaulipas (oeste).
Este miércoles 19 de agosto, se esperan precipitaciones de distintas intensidades a lo largo y ancho del territorio nacional:
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (este, centro y oeste) y Oaxaca (oeste).
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit (sur), Jalisco (oeste y centro), Michoacán (oeste, centro y sur), Guanajuato (norte y centro), Estado de México (norte, oeste y centro), Puebla (norte y sureste) y Veracruz (centro y sur).
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Sonora (norte), Chihuahua (suroeste), Sinaloa (norte y centro), Durango (noroeste y oeste), Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (norte y oeste), Zacatecas (noreste y este), Aguascalientes, Colima, Querétaro (norte y sur), Hidalgo (centro y sur), Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Chiapas (sur).
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.
Mientras que las temperaturas máximas superarán los 45 grados Celsius en algunas entidades del país:
Superiores a 45 °C: Baja California (noreste).
De 40 a 45 °C: Sonora (noroeste y oeste), Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).
De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
De 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México (suroeste) y Querétaro (norte).
Para el Valle de México, por la mañana, se prevé cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado con presencia de bruma, así como ambiente frío y bancos de niebla en zonas altas del Estado de México.
Durante la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México (norte, centro y oeste), dichas lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo, mismas que podrían originar el incremento en los niveles de arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.
En la Ciudad de México la temperatura mínima será de 12 a 14 °C y la temperatura máxima será de 27 a 29 °C. Para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima pronosticada será de 8 a 10 °C y la máxima de 23 a 25 °C.
Con información de Conagua
ICM