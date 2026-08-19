Se Esperan Lluvias con Descargas Eléctricas en Gran Parte del Territorio Mexicano

Para este miércoles 19 de agosto de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes en zonas de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, siendo puntuales muy fuertes en zonas de Nayarit, las cuales estarán acompañadas con descargas eléctricas y rachas de viento.

Por otro lado, habrá chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el noreste, oriente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán, con posible caída de granizo en el centro y occidente de México.

Estas condiciones también provocarán lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Puebla y Veracruz, además de lluvias puntuales intensas en regiones de Guerrero y Oaxaca.

Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, así como en la península de Yucatán. Asimismo, prevalecerá la onda de calor en Baja California Sur (centro), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte y sur), Nuevo León (este, centro y sur) y Tamaulipas (oeste).

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Se Esperan Lluvias Fuertes en 15 Estados de México

Este miércoles 19 de agosto, se esperan precipitaciones de distintas intensidades a lo largo y ancho del territorio nacional:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (este, centro y oeste) y Oaxaca (oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit (sur), Jalisco (oeste y centro), Michoacán (oeste, centro y sur), Guanajuato (norte y centro), Estado de México (norte, oeste y centro), Puebla (norte y sureste) y Veracruz (centro y sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Sonora (norte), Chihuahua (suroeste), Sinaloa (norte y centro), Durango (noroeste y oeste), Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (norte y oeste), Zacatecas (noreste y este), Aguascalientes, Colima, Querétaro (norte y sur), Hidalgo (centro y sur), Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Chiapas (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.

Mientras que las temperaturas máximas superarán los 45 grados Celsius en algunas entidades del país:

Superiores a 45 °C: Baja California (noreste).

De 40 a 45 °C: Sonora (noroeste y oeste), Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México (suroeste) y Querétaro (norte).

Para el Valle de México, por la mañana, se prevé cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado con presencia de bruma, así como ambiente frío y bancos de niebla en zonas altas del Estado de México.

Durante la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México (norte, centro y oeste), dichas lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo, mismas que podrían originar el incremento en los niveles de arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

En la Ciudad de México la temperatura mínima será de 12 a 14 °C y la temperatura máxima será de 27 a 29 °C. Para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima pronosticada será de 8 a 10 °C y la máxima de 23 a 25 °C.

Con información de Conagua

ICM