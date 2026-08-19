Liberan a Víctima de una Presunta Privación Ilegal de la Libertad en Veracruz

En el municipio de Jamapa, fue localizada y auxiliada una persona que presuntamente era víctima de privación ilegal de la libertad. Las autoridades informaron que la persona fue encontrada en uno de los operativos llevados a cabo el pasado fin de semana.

Según lo informado, en dichas diligencias fueron detenidas seis personas, entre ellas un menor de edad, a quienes se les aseguraron tres armas cortas y dos largas, cargadores, cartuchos útiles y una camioneta sin reporte de robo.

Se informó que durante los operativos realizados el pasado fin de semana también se aseguraron 15 dosis de una sustancia con características similares al cristal, además de 33 dosis y 10 bolsitas de hierba verde con características de la marihuana.

También fueron asegurados 210 kilogramos de cobre, una réplica de arma corta, dinero en efectivo, un chaleco táctico, un radio portátil y teléfonos celulares. Las personas detenidas, así como los presuntos estupefacientes, objetos y vehículo asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.