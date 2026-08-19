Seguridad

Liberan a Víctima de una Presunta Privación Ilegal de la Libertad en Veracruz

Durante operativos realizados en veracruz, autoridades informaron que se auxilió a una persona presuntamente privada de la libertad en el municipio de Jamapa.

Liberan a Víctima de una Presunta Privación Ilegal de la Libertad en Jamapa VeracruzLos detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades. Foto: Archivo | N+

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Autoridades en Veracruz liberan a una persona en Jamapa tras operativo. Seis detenidos y decomiso de armas y drogas.

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