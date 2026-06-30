Se Registra Incendio en Vivienda de la Colonia Rosario en Chihuahua; Evacuan a Vecinos

Un incendio se registró en una vivienda de dos pisos ubicada en la colonia Rosario, en la ciudad de Chihuahua, lo que provocó una intensa movilización de bomberos y elementos de la Policía Municipal.

El siniestro ocurrió sobre la calle Privada de Terrazas y 56 y media, donde llamadas al número de emergencias 911 alertaron sobre una casa envuelta en llamas.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos del sector intentaron controlar el fuego utilizando una manguera; sin embargo, el incendio avanzó rápidamente y comenzó a extenderse por el inmueble.

Las llamas alcanzaron gran intensidad y podían observarse salir desde una de las ventanas del segundo piso de la vivienda.

Vecinos fueron evacuados por riesgo de propagación

Elementos del Cuerpo de Bomberos arribaron rápidamente al lugar para iniciar las labores de control y evitar que el fuego alcanzara casas cercanas.

Debido al riesgo, habitantes de viviendas aledañas fueron evacuados preventivamente mientras se desarrollaban las maniobras de emergencia.

Además, vecinos y policías municipales colaboraron para mover un vehículo en desuso que obstruía el acceso y dificultaba el trabajo de los cuerpos de rescate.

Durante el incendio, el fuego también alcanzó parte del cableado de la red eléctrica, lo que incrementó el riesgo en la zona y obligó a reforzar las medidas de seguridad.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas y las autoridades continúan investigando las causas que originaron el siniestro.