Se Registra Incendio en Vivienda de la Colonia Rosario en Chihuahua; Evacuan a Vecinos

Un incendio de gran magnitud consumió una vivienda de dos pisos en la colonia Rosario de Chihuahua; vecinos fueron evacuados por riesgo de propagación.

IncendioFoto: N+

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Incendio en la colonia Rosario de Chihuahua: una vivienda de dos pisos fue consumida por las llamas. Vecinos evacuados por riesgo de propagación. Bomberos y policías en acción.

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Evacuación en Chihuahua tras incendio en colonia Rosario