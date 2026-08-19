Educación

Es Obligatoria: Los 4 Trámites para los que Necesitas la Carta de Asignación SEP

Este documento es de gran relevancia para realizar algunos procesos, por lo que debes tenerlo a la mano en estas fechas de inscripciones y cambios.

Dos personas revisan indicaciones afuera de una escuela, que incluye la Carta de Asignación de la SEPPróximamente necesitarás la Carta de Asignación de la SEP. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa
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