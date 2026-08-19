Es Obligatoria: Los 4 Trámites para los que Necesitas la Carta de Asignación SEP

Luego de haber pasado el periodo de preinscripciones a escuelas de educación básica, llega el momento de concluir con el registro y asegurar el lugar de tu hijo o hija en la escuela. Un documento que no puede faltar es la Carta de Asignación de la SEP. Conoce aquí cuáles son los cuatro trámites para los que es necesaria.

Y es que cada vez falta menos para el regreso a las aulas: ya se han dado a conocer las listas de útiles por nivel, pero si te interesa realizar algún cambio de plantel o solicitar algún apoyo, debes tener a la mano la carta.

Si aún no entiendes muy bien para qué funciona y cómo debes utilizar el documento, a continuación te explicamos qué es y en qué trámites escolares es obligatoria.

¿Qué es la Carta de Asignación de la SEP? Es un documento oficial digital emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el cual se notifica a los padres de familia o tutores el plantel de educación pública que le fue designado al estudiante para cursar su educación básica.

Por la naturaleza del documento, si realizarás algún trámite que tenga que ver con su registro, es importante que lo tengas a la mano. Si se te traspapeló, puedes obtenerla a través del sitio de la autoridad educativa de tu estado.

En la Ciudad de México, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) es la encargada de emitir la Carta o Comprobante de Asignación. En el sitio de dicha institución, debes seguir estos pasos para descargarla:

Ingresar a la sección de Consulta de Resultados de Preinscripción o Comprobante de Asignación. Capturar el CURP. Verificar la información. Descargar la Carta de Asignación.

Los cuatro trámites en los que necesitas la Carta de Asignación de la SEP son: