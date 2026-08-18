Lista de Útiles Preescolar 2026: Materiales que Sugiere SEP para Regreso a Clases

A días del inicio del ciclo escolar 2026-2027, los papás aprovechan el pago de becas y otros apoyos económicos para la compra de uniformes y útiles escolares para estudiantes de todos los grados.

Razón por la que la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó una lista de materiales sugeridos, y en N+ te compartimos cuáles son los útiles escolares que recomiendan para preescolar.

De hecho, en una nota previa ya te dimos a conocer la lista sugerida para 1° a 6° de primaria. Toda vez que los alumnos de Educación Básica iniciarán clases el próximo 31 de agosto de 2026.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Lista Completa de Útiles Escolares de la SEP para el Ciclo Escolar 2026-2027

La SEP afirmó que este listado agrupa los útiles escolares mínimos que debería presentar el estudiante para acompañar el trabajo cotidiano en las escuelas. Aunque los maestros tienen la libertad de sugerir otro tipo de materiales para la realización de las actividades escolares.

Vale la pena tomar en cuenta que en las Escuelas Particulares, los docentes y directivos son los encargados de dar a conocer la lista de útiles escolares sugeridos para los estudiantes.

De este modo las autoridades educativas indican que los materiales necesarios para los tres grados de educación preescolar incluyen:

Diferentes tipos de papel.

Pinturas.

Pinceles.

Lápices de colores.

Brochas.

Tijeras.

Pegamentos.

Plastilina (no tóxica).

En común acuerdo con las familias, los educadores deberán determinar los materiales extras a ocupar durante los distintos proyectos a desarrollar.

Para cuidar la economía de las familias de Ciudad de México (CDMX), el Gobierno local proporciona "Mi Beca para Empezar", un apoyo económico de 970 pesos para niños de Preescolar y CAM Preescolar.

Mientras que para aquellas familias con alumnos en Primaria y Secundaria, el Gobierno Federal entrega la Beca Rita Cetina. En el caso específico de 1° a 6° de Primaria se entrega un apoyo de 2,500 pesos para compra de uniformes y útiles escolares.

SARR