Educación

Lista de Útiles Preescolar 2026: Materiales que Sugiere SEP para Regreso a Clases

En apoyo a la economía familiar y para orientar a las familias, la SEP presentó una lista de materiales a adquirir para el ciclo escolar 2026-2027

Lista de Útiles Preescolar 2026. Qué Materiales Pide la SEP a Estudiantes de Preprimaria.De 1° a 3° de kinder, estos son los útiles escolares que sugiere la SEP a niños de Preescolar para el ciclo escolar 2026-2027. Foto: Cuartoscuro.

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