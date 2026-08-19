Deportes

César Macías, Único Mexicano en la Vuelta a España 2026, Va por Sprints Masivos

El joven tapatío ganó una etapa del Tour of Magnificent Qinghai, con un ajustado final de fotografía, y ahora disputará la primera Gran Vuelta de su carrera profesional

César MacíasMacías podría destacar desde el primer día en el Principado de Mónaco, donde habrá una contrarreloj individual en la etapa 1. Foto: Instagram | @cesarmaciase.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+