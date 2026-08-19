César Macías, Único Mexicano en la Vuelta a España 2026, Va por Sprints Masivos

El ciclista César Macías, quien hasta hace poco batallaba para conseguir equipo, será el único mexicano en correr en La Vuelta a España 2026, donde buscará apoyar a sus compañeros del Burgos Burpellet BH como velocista en los sprints masivos.

El originario de Guadalajara debutará el próximo sábado 22 de agosto en la que es considerada una de las tres grandes vueltas del ciclismo de ruta profesional a nivel mundial. A sus 22 años, correrá 21 etapas con el equipo español que lo salvó de retirarse de la profesión.

El español Jesús Herrada, triple vencedor de etapa en La Vuelta, será su líder. Los otros españoles del equipo son José Manuel Díaz, Mario Aparicio, José Luis Faura y Sinuhé Fernández. La escuadra se completará con el francés Clément Alleno y el guatemalteco Sergio Chumil.

El lunes pasado, cuando fue anunciado entre los ocho de la alineación, los morados adelantaron que el tapatío podría destacar en las llegadas a meta, donde los sprinters y el pelotón disputan la victoria de etapa en los últimos metros.

"Nuestro hombre rápido para las volatas y el más joven del equipo", destacó el Burgos Burpellet BH.

En su primer año como profesional, el sprinter buscará poner en el nombre de México en alto, ante la ausencia de Isaac del Toro en la competición. El de Ensenada, Baja California, participará en el Tour de Alemania que inicia este miércoles 19 de agosto y que culmina el domingo 23.

El "Torito" no estará en La Vuelta porque el UAE Team Emirates XRG solo permite a sus ciclistas de menos de 25 años correr una Gran Vuelta por año. Del Toro fue tercer lugar y el mejor joven del Tour de Francia en julio, donde su compañero Tadej Pogacar se coronó por quinta ocasión. El esloveno sí correrá esta vez en la ronda española para ir por el último título que le falta en su gran palmarés.

César Macías ganó la séptima etapa del Tour of Magnificent Qinghai, en China, el 17 de julio pasado, precisamente en una volata masiva con final de fotografía. Meses antes, en marzo, consiguió la plata en el Campeonato Panamericano de Ruta, celebrado en Montería, Colombia.

"Se enfrentará a los mejores sprinters del mundo en las jornadas más llanas", apuntó el equipo de los morados sobre el joven mexicano.

En su edición 81, la Vuelta Ciclista a España iniciará por primera vez en su historia en Mónaco, y terminará en Granada el domingo 13 de septiembre.

Serán 21 días de competencia para una distancia total de 3,275 km. El originario de Guadalajara deberá recorrer el litoral mediterráneo y cerrar con broche de oro en Andalucía.

Los pedalistas atrevesarán cuatro países, tendrán siete finales en alto y dos contrarrelojes en las que los morados intentarán ser protagonistas y buscar el soñado triunfo de etapa que ya lograron hace siete años.

La Vuelta 2026 tendrá 21 días de competencia.

Macías podría destacar desde el primer día en el Principado de Mónaco, donde habrá una contrarreloj individual en la etapa 1. Igual podría tener buenos resultados en las etapas 8, 11, 17 y 21, que serán etapas llanas. En la etapa 18 habrá otra crono.

La Vuelta contará con cuatro etapas onduladas, una más, ondulada con final en alto; cuatro etapas de media montaña; seis de montaña, dos pruebas cronometradas y dos días de descanso.

La carrera de Macías hasta debutar en La Vuelta:

2021: A los 17 años dio el salto a Europa. Antes había competido en México con Patobike y fue parte de la primera generación de ciclistas de ruta del proyecto AR Monex.

2022: Comenzó su trayectoria internacional en equipos continentales, el tercer nivel del ciclismo profesional de la UCI, con Start Junior Team by Java.

2023: Continuó su desarrollo en Europa con Star Cycling y después con EvoPro Racing, acumulando experiencia en el ciclismo internacional.

2024: Corrió para Petrolike y siguió buscando resultados que le permitieran avanzar dentro del ciclismo profesional.

2025: Vivió uno de sus mejores años. Disputó pruebas importantes como el Tour de l’Avenir, el Giro Next y la Vuelta a Turquía. Además, subió al podio del Tour de l’Avenir y ganó una medalla de plata en los Campeonatos Panamericanos de Ruta.

2026: Dio el salto a Burgos Burpellet BH, con un contrato por dos temporadas. En abril disputó y terminó el Tour de Flandes, uno de los cinco Monumentos del ciclismo. Acabó en el puesto 108, en una carrera ganada por Tadej Pogacar, y se convirtió en el primer mexicano en completar esta histórica prueba belga.

ASJ