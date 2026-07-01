Identifican a Cuatro de las Cinco Víctimas del Enfrentamiento en Tutuaca, Chihuahua

La Fiscalía Zona Centro informó la identificación de cuatro de las cinco personas localizadas sin vida tras el enfrentamiento armado ocurrido en el poblado de Tutuaca, municipio de Dr. Belisario Domínguez, durante la madrugada del pasado sábado.

De acuerdo con la autoridad, las víctimas identificadas son Jesús Adán R. G., de 30 años y originario de Tasajera, Sinaloa; Carlos A. C., de 36 años, de Coatzacoalcos, Veracruz; Lorenzo A. L., de 45 años, originario de Urique, Chihuahua; y Luis Alberto N. S., de 34 años, procedente de Cuauhtémoc, Chihuahua.

La quinta víctima permanece sin ser identificada oficialmente debido al grado de calcinación que presenta el cuerpo, por lo que será necesario realizar pruebas genéticas.

“Se dan el topón en la madrugada del sábado, fueron cinco vehículos calcinados y cinco muertos, uno de ellos está muy calcinado”, informó Francisco Arturo Arizpe, coordinador de Agencias Foráneas.

Fiscalía realizará pruebas genéticas para identificar quinto cuerpo

La autoridad ministerial señaló que los cuatro cuerpos ya fueron entregados a sus familiares, mientras continúan las diligencias periciales para confirmar la identidad de la quinta víctima.

“Ya entregamos cuatro cuerpos y otro está pendiente porque se va a tener que hacer prueba genética”, explicó el funcionario.

Asimismo, indicó que familiares de la persona calcinada señalaron tener conocimiento de quién podría tratarse debido a que presuntamente acompañaba al grupo; sin embargo, aclaró que la identificación oficial deberá realizarse mediante estudios periciales.

La Fiscalía continúa con las investigaciones relacionadas con el enfrentamiento armado registrado en esta región del estado, donde también fueron localizados cinco vehículos calcinados.

Hasta el momento, las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación para esclarecer plenamente los hechos ocurridos en Tutuaca.