Identifican a Cuatro de las Cinco Víctimas del Enfrentamiento en Tutuaca, Chihuahua

La Fiscalía Zona Centro confirmó la identidad de cuatro personas localizadas sin vida tras el enfrentamiento armado ocurrido en Tutuaca, municipio de Dr. Belisario Domínguez.

Las víctimas fueron identificadasFoto: SSPE

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Identifican a 4 víctimas del enfrentamiento en Tutuaca, Chihuahua. La quinta víctima sigue sin identificar debido a calcinación. Fiscalía realizará pruebas genéticas. Conoce más sobre este caso.

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