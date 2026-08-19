Localizan Quinto Cuerpo Abandonado Dentro de un Vehículo en Zona de Hipódromo en Tijuana

El hallazgo ocurrió en el fraccionamiento Villa Lomas; autoridades mantienen bajo resguardo el área mientras recaban evidencias.

Un quinto cuerpo sin vida fue localizado este martes en el interior de un vehículo en la zona de Hipódromo, en Tijuana, en una jornada en la que se han registrado varios hallazgos de personas sin vida dentro de automóviles en distintos puntos de este sector.

El nuevo hallazgo ocurrió sobre la calle Paseo de Las Lomas, en el fraccionamiento Villa Lomas, donde autoridades mantienen un operativo y realizan el procesamiento de la escena para recolectar evidencias.

Elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana y de la Guardia Nacional mantienen resguardada el área, mientras personal de la Fiscalía General del Estado lleva a cabo las diligencias correspondientes.

Este hallazgo se suma a otros registrados entre el lunes y martes en distintos puntos de la zona. Uno de ellos ocurrió durante la mañana del lunes, cuando fue localizado un vehículo sedán de color gris, con placas de California, dentro de cuya cajuela se encontró el cuerpo de un hombre envuelto en una cobija. En el exterior de la unidad también fueron detectadas manchas de sangre.

Posteriormente, otro cuerpo fue localizado dentro de un Chevrolet Cruze de color negro, estacionado en la zona de Hipódromo. La unidad contaba con una predenuncia por robo con violencia registrada un día antes en la colonia Nido de las Águilas.

Ese mismo lunes también se reportó el hallazgo de una tercera persona sin vida dentro de un vehículo en la Privada Pizarro, en la colonia Las Américas, delegación La Mesa.

Con el nuevo reporte de este martes, al menos cinco cuerpos han sido localizados en vehículos en distintos puntos de Tijuana durante estos días, aunque hasta el momento las autoridades no han establecido públicamente si existe alguna relación entre los casos.

La Fiscalía General del Estado mantiene las investigaciones para determinar la identidad de las víctimas, las causas de muerte y las circunstancias en las que fueron abandonados los cuerpos, así como establecer si existe alguna conexión entre los hechos.

Por ahora, no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este nuevo hallazgo.

APG