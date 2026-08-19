Homicidios

Localizan Quinto Cuerpo Abandonado Dentro de un Vehículo en Zona de Hipódromo en Tijuana

El hallazgo ocurrió en el fraccionamiento Villa Lomas, autoridades mantienen bajo resguardo el área mientras recaban evidencias.

Localizan Quinto Cuerpo Abandonado Dentro de un Vehículo en Zona de HipódromoLocalizan Quinto Cuerpo Abandonado Dentro de un Vehículo en Zona de Hipódromo | Foto: N+

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