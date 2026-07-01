Hombre Muere tras Ataque a Balazos en la Colonia Carmen Serdán en Monterrey

Un ataque armado registrado durante la noche del martes 30 de junio y la madrugada de este miércoles 1 de julio dejó como saldo un hombre sin vida en la zona norte de Monterrey, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de auxilio y corporaciones de seguridad.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la Calle 8 y Prolongación Azteca, en la colonia Carmen Serdán, donde vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego y la presencia de una persona lesionada.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Deja Un Muerto Ataque a Balazos en Col. Carmen Serdán en Monterrey

Tras recibir el reporte, al sitio acudieron elementos de la Cruz Roja y de Fuerza Civil para brindar atención de emergencia. Sin embargo, al arribar confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con la información proporcionada en el lugar, el fallecido era un hombre de aproximadamente 35 años de edad, quien presentaba al menos tres impactos de proyectil de arma de fuego.

La víctima se encontraba al interior de una tienda de abarrote, hasta el momento no se ha establecido si el hombre era trabajador del establecimiento o el propietario del negocio.

Luego del hallazgo, elementos de la policía estatal aseguraron el perímetro para preservar la escena, mientras agentes ministeriales, detectives y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.

Movilización de autoridades se prolongó por varias horas

Cuatro horas después del ataque continuaban las labores periciales en el lugar, donde personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales trabajaba en la recolección de indicios.

Así mismo el Servicio Médico Forense realizaron el levantamiento del cuerpo para trasladarlo y practicarle la autopsia de ley, procedimiento que permitirá aportar más elementos a la investigación.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni se ha dado a conocer el posible móvil de la agresión, por lo que las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque y dar con los responsables.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR