Hombre Muere tras Ataque a Balazos en la Colonia Carmen Serdán en Monterrey

Un ataque armado en la colonia Carmen Serdán, al norte de Monterrey, dejó como saldo un hombre sin vida, autoridades y cuerpos de auxilio atendieron el reporte de detonaciones

La movilización de las autoridades se prolongó por varias horas.Foto: N+

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Violencia en Monterrey: un hombre pierde la vida en un ataque armado en la colonia Carmen Serdán. La policía busca esclarecer los hechos.

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