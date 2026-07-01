FIFA Detecta Publicaciones Racistas durante Mundial 2026: Analiza Millones de Mensajes

El Servicio de Protección de Redes Sociales de la FIFA detectó 89 mil publicaciones abusivas en redes sociales en el marco del Mundial 2026, de las cuales, el 11% fueron de tipo racista.

Así lo informó la FIFA hoy, 1 de julio de 2026, a través de un mensaje en el que comentó que miles de textos se remitieron para revisión humana.

"Más de 6 millones de publicaciones y comentarios fueron analizados, y 225 mil se remitieron para revisión humana, lo que llevó a la detección de 89 mil publicaciones abusivas".

Abusos raciales

De acuerdo con la Federación Internacional de Futbol Asociación, los abusos raciales han aumentado.

"Se han identificado mil cuentas para una investigación más profunda, mientras que 181 mil comentarios de odio han sido ocultados como parte del esfuerzo de moderación. Los abusos raciales en todas sus formas han aumentado hasta representar el 11% de todo el abuso detectado en línea y contienen el material más ofensivo", expuso.

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Aumento en comparación con Mundial de Catar

Pero además, los abusos detectados suponen un aumento de 3% en comparación con la misma fase del Mundial de la FIFA de Catar 2022.

Este 2026, la FIFA analizó 6 millones de publicaciones durante la fase de grupos

Se trata de 33% más respecto a la misma fase de la Copa Mundial de la FIFA 2022.

La Federación enfatizó además que el odio adopta muchas formas:

"El abuso racial no es la única forma de discriminación, ya que el odio adopta muchas formas. El servicio de moderación disponible para las cuentas de los equipos ocultó de manera automática aproximadamente 181 mil comentarios de odio, reduciendo así el número de distracciones indeseadas y desagradables para los equipos y sus seguidores".

Se moderaron en total 2 millones 028 mil 214 comentarios durante los partidos de la fase de grupos, entre el 11 y el 27 de junio.

La revisión incluyó contenido de spam y abusos generados por bots o cuentas falsas.

Esto supone un aumento de cuatro veces en comparación con 2022.

Con información de EFE.

SPB