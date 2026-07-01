FIFA Detecta Publicaciones Racistas durante Mundial 2026: Analiza Millones de Mensajes

La FIFA informa que se detectaron miles de publicaciones abusivas en redes sociales, 11% de ellas de tipo racista

Uso de celular durante febrero 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoUso de celular durante febrero 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Durante el Mundial 2026, la FIFA ha analizado millones de publicaciones, detectando un aumento en abusos racistas. ¿Cómo podemos frenar el odio en redes sociales?

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