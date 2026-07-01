Atropellan a Dos Adultas Mayores Frente a Iglesia en Ciudad Juárez

La mañana de este 1 de julio, dos adultas mayores fueron atropelladas en el cruce de las calles Latón y Miguel Hidalgo, en la colonia Gregorio M. Solís, frente a la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la información brindada en el lugar, ambas mujeres salían de la iglesia cuando fueron embestidas por el conductor de un vehículo de carga, lo que provocó que fueran proyectadas varios metros.

Las Víctimas Fueron Trasladadas a un Hospital

Hasta el sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios a las lesionadas. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, ambas tuvieron que ser trasladadas a un hospital, donde su estado de salud fue reportado como delicado.

Seguridad Vial Realizó el Peritaje Correspondiente

Elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades entre los involucrados.

Hasta el momento, el conductor del vehículo permanece asegurado y será la autoridad correspondiente la que determine su situación jurídica una vez concluidas las investigaciones.