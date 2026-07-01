Atropellan a Dos Adultas Mayores Frente a Iglesia en Ciudad Juárez

Dos mujeres fueron atropelladas por un vehículo de carga en el cruce de las calles Latón y Miguel Hidalgo en Ciudad Juárez.

Dos adultas mayores son atropelladas frente a iglesiaFoto: N+

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Accidente en Ciudad Juárez: dos adultas mayores atropelladas frente a iglesia por un vehículo de carga. Su estado es delicado.

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