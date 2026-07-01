“Llevamos 2 Turnos”: Personal de Limpia CDMX Recoge Basura por Más de 18 Horas en Reforma

Los festejos por el triunfo de México vs Ecuador dejaron toneladas de basura en Paseo de la Reforma

Blvrd Pto Aereo | Víctor Gálvez LópezFestejos por triunfo de México dejan toneladas de basura en Paseo de la Reforma. Foto: N+

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México avanza en el Mundial 2026, pero la celebración en Reforma deja toneladas de basura. Trabajadores de limpia llevan más de 18 horas trabajando.

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