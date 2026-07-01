“Llevamos 2 Turnos”: Personal de Limpia CDMX Recoge Basura por Más de 18 Horas en Reforma

Los festejos por el triunfo de México vs Ecuador, en el partido de 16avos de final del Mundial 2026, dejaron toneladas de basura en Paseo de la Reforma y en las calles aledañas; personal de limpia de Ciudad de México (CDMX) trabajó más de 18 horas continuas recogiendo los desechos que quedaron en las vialidades.

Estalla fiesta por triunfo de México vs Ecuador

México jugó, en el estadio sede Ciudad de México del Mundial 2026, el cuarto partido del torneo correspondiente a 16avos de final, en el que derrotó 2-0 a la Selección de Ecuador.

Ante un estadio completamente abarrotado, la Selección Nacional, dirigida por Javier El Vasco Aguirre, dominó la mayor parte del encuentro y obtuvo su pase al anhelado quinto partido, de octavos (8avos) de final.

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En N+, te confirmamos contra qué equipo jugará México en el estadio sede CDMX, el próximo domingo, 5 de julio de 2026, a las 18:00 horas; será Inglaterra el rival de la Selección Nacional en 8avos de final.

“Llevamos 2 turnos”

En la Ciudad de México, un millón 400 mil personas acudieron a los festejos por el triunfo de México en el corredor de Paseo de la Reforma, donde se instalaron varias pantallas gigantes; sin embargo, no todo fue buena noticia.

El Gobierno de la CDMX confirmó la muerte de 4 personas, en diferentes puntos de las inmediaciones de Paseo de la Reforma, donde, además, quedaron toneladas de basura.

Trabajadores de limpia de la Ciudad de México recogieron los montones de basura durante más de 18 horas.

En entrevista para N+, Edith, una de las trabajadoras de limpia de CDMX, dijo la mañana de hoy que llevaba trabajando desde las 14:00 horas del martes.

“Ya llevamos 2 turnos”, afirmó Edith y “todavía falta. Hasta que se acabe nos vamos a ir”. Agregó que ya estaba “algo” cansada.

RMT