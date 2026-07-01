Anuncian Brigada de Pruebas de ADN a Familias de Desaparecidos en Ocotlán; Así Puedes Acceder

El servicio requiere cita previa y está dirigido a habitantes de la región Ciénega y municipios cercanos.

Pruebas ADNFoto: IJCF

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¿Tienes un familiar desaparecido en la región Ciénega? Participa en la brigada de ADN en Ocotlán.

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