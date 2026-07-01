Anuncian Brigada de Pruebas de ADN a Familias de Desaparecidos en Ocotlán; Así Puedes Acceder

En Ocotlán, Jalisco, realizarán una brigada forense para la toma de muestras de ADN a familias de personas desaparecidas. Aquí te damos todos los detalles para compartir con quién lo necesite.

De acuerdo con el Instituto de Ciencias Forenses, las y los interesados deberán agendar una cita vía WhatsApp al número 3314 11 22 15, ya que el proceso de entrevista y toma de muestras tiene una duración aproximada de dos horas por familia.

¿Cuándo realizarán las tomas de muestras de ADN?

La brigada se llevará a cabo del 2 al 4 de julio, en un horario de 9:00 a 4:00 de la tarde en la Casa de la Cultura de Ocotlán, Jalisco.

La atención está dirigida a personas de cualquier municipio de la región Ciénega o de localidades cercanas, entre ellas Atotonilco el Alto, Ayotlán, La Barca, Chapala, Degollado, Jamay, Jocotepec, Poncitlán, Tizapán el Alto, Tototlán, Tuxcueca y Zapotlán del Rey.

Los servicios son completamente gratuitos y no es necesario haber presentado una denuncia por desaparición para acceder a ellos.

Las personas que acudan deberán presentar una identificación oficial vigente con fotografía. En el caso de menores de edad, será necesario presentar la Clave Única de Registro de Población (CURP).