Así se Vivió el Ambiente en los Arcos de Querétaro tras Triunfo de la Selección Mexicana

Miles de aficionados se reunieron en el Jardín Zenea y los Arcos para celebrar el triunfo de la Selección Mexicana sobre Ecuador en un ambiente de fiesta y unión.

Querétaro Celebra el Triunfo de México Ante EcuadorFoto: N+

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Tras vencer a Ecuador, la Selección Mexicana desató la fiesta en Querétaro. Los Arcos fueron el epicentro de una noche llena de alegría y unión.

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