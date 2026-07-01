Así se Vivió el Ambiente en los Arcos de Querétaro tras Triunfo de la Selección Mexicana

Miles de personas se congregaron la noche de este martes en el Jardín Zenea, en el Centro Histórico de Querétaro, para celebrar el triunfo de la Selección Mexicana en su tercer partido del torneo internacional frente a Ecuador.

¿Cómo se vivieron los festejos tras la victoria del Tricolor?

Luego del silbatazo final, aficionados de todas las edades comenzaron a recorrer las principales vialidades de la ciudad hasta llegar a los Arcos del Acueducto, donde continuaron los festejos con banderas, playeras de la Selección Mexicana, tambores, máscaras y caravanas de vehículos.

El ambiente festivo reunió a familias, grupos de amigos y seguidores del combinado nacional, quienes celebraron el resultado con porras y muestras de apoyo al equipo mexicano.

Durante la celebración, cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad implementaron un operativo en distintos puntos de la capital para realizar cortes a la circulación y atender cualquier eventualidad, sin que se reportaran incidentes de consideración.

La fiesta se prolongó hasta después de la medianoche, mientras la afición ya espera el próximo compromiso de la Selección Mexicana, con la esperanza de seguir celebrando su participación en el torneo.

Saldo de festejos por triunfo de México deja 11 detenidos en Querétaro

Los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana en Querétaro dejaron un saldo de 11 personas detenidas por faltas administrativas, una persona con una lesión menor atendida por Protección Civil y la asistencia de más de 3 mil aficionados en el Centro Histórico y Los Arcos. Las autoridades informaron que la persona captada en un video cayendo de un semáforo no fue localizada y se presume que se retiró por sus propios medios.