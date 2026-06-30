Nueva Denuncia Envía a Prisión a Médico Acusado de Abuso a sus Pacientes en Querétaro

La Fiscalía General del Estado obtuvo prisión preventiva contra un médico acusado de abuso, quien enfrentará tres procesos penales desde prisión.

Médico Deja el Brazalete y Va a PrisiónFoto: N+

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Médico en Querétaro va a prisión por abuso a pacientes. Fiscalía asegura que es un riesgo para la comunidad. ¿Qué llevó al juez a cambiar las medidas cautelares?

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