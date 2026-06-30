Nueva Denuncia Envía a Prisión a Médico Acusado de Abuso a sus Pacientes en Querétaro

La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo prisión preventiva justificada en contra de un médico especialista acusado de violación equiparada y abuso sexual, por lo que enfrentará en prisión los tres procesos penales iniciados en su contra.

¿Por qué el juez modificó las medidas cautelares contra el médico imputado?

El fiscal general del estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández, informó que la integración de una tercera carpeta de investigación permitió solicitar una nueva orden de aprehensión y acreditar ante un juez que el imputado representaba un riesgo para la comunidad, por lo que se determinó revocar la medida que le permitía llevar el proceso en libertad con un brazalete electrónico.

De acuerdo con la Fiscalía, las investigaciones establecieron que las presuntas víctimas eran pacientes del médico, quienes acudían a consulta bajo una relación de confianza profesional, argumento que fue considerado para solicitar la prisión preventiva justificada.

Además del internamiento en un centro penitenciario, el imputado permanecerá suspendido del ejercicio profesional, ya que sus cédulas y licencias para ejercer la medicina y la especialidad de neurocirugía fueron inhabilitadas, medida que ya quedó registrada en la plataforma nacional de consulta de cédulas profesionales.

El fiscal adelantó que la institución continuará fortaleciendo las investigaciones con el objetivo de obtener sentencias condenatorias en los tres procesos penales y confirmó que existen otros casos que continúan bajo investigación, aunque señaló que, por tratarse de posibles víctimas, la información se mantiene bajo reserva.