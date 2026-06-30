Detienen a Hombre de CDMX Acusado de Robar Celulares en Concierto de La Minerva de Guadalajara

Ya se encuentra en Puente Grande Hugo Anibal 'N', de 34 años, quien es proveniente de la Ciudad de México y que es acusado de robar celulares durante el concierto de Alejandro Fernández, el 25 de junio, en La Minerva de Guadalajara.

Fue a través de la geolocalización de los teléfonos robados que se logró dar con el paradero del señalado, quien se encontraba hospedado en un hotel de Guadalajara, y que al momento de su detención, le aseguraron ocho teléfonos, cuatro de ellos todavía siguen sin ser reclamados.

Hugo Anibal 'N' fue denunciado por una pareja víctima de un asalto de varios que éste cometió, y comentaron a las autoridades que este sujeto le arrebató el celular a la mujer y trató de escapar entre la gente, y cuando lo persiguieron, el acusado mostró un cuchillo y los amedrentó.

Más tarde, la pareja víctima del asalto, interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Jalisco y se comenzaron con las pesquisas correspondientes por parte de la Unidad de Investigación Especializada en Robos Varios.

Tres personas más denunciaron a Hugo Anibal 'N'

A esta carpeta de investigación se anexaron las denuncias de otras tres personas también víctima de este sujeto.

Utilizando la tecnología a través de la geolocalización de los aparatos celulares, se logró dar con el paradero de Hugo Anibal 'N', quien fue detenido tras una orden de aprehensión.

Este sujeto ya no regresará a la Ciudad de México por un largo tiempo, ya que duerme en el Penal de Puente Grande.