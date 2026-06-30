Detienen a Hombre de CDMX Acusado de Robar Celulares en Concierto de La Minerva de Guadalajara

Un hombre de Ciudad de México fue detenido tras ser acusado de robar teléfonos celulares durante un concierto en La Minerva de Guadalajara el 25 de junio

Hugo Aníbal 'N'Foto: N+

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Hugo Anibal 'N', de CDMX, fue arrestado por robar celulares en un concierto en Guadalajara. La geolocalización fue clave para su captura. Conoce los detalles de este caso.

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