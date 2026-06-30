Cierres Viales en La Minerva por el Partido de México Contra Ecuador

Con motivo de la transmisión del partido del encuentro entre la Selección Mexicana y Ecuador, las autoridades de Guadalajara implementarán un operativo especial de seguridad y movilidad en la zona de la glorieta La Minerva, lo que provocará cierres viales y modificaciones temporales en diversas rutas del transporte público a partir de las 4:00 de la tarde de este 30 de junio.

¿Dónde serán los cierres viales?

De acuerdo con la información difundida por las autoridades estatales, los cierres se concentrarán en la avenida Vallarta, a la altura de la Glorieta La Minerva, uno de los puntos donde se espera una importante concentración de aficionados para seguir el encuentro. Los cierres viales y desvíos de rutas se aplicarán a partir de las 4:00 de la tarde, según el esquema de movilidad presentado por las autoridades.

Como parte de las medidas de movilidad, varias rutas del transporte público modificarán temporalmente sus recorridos para evitar la zona del operativo. Entre las rutas afectadas se encuentran las C74, C79, C104, C108, C109, C110, C121 A, C121 B, C123 V1, C123-V2, C124, C140, V02, V03, Ruta 01, Ruta 03, T18 y T18A.

Se recomienda tomar rutas alternas

Las autoridades recomendaron a los automovilistas anticipar sus traslados, utilizar vías alternas y considerar tiempos adicionales de recorrido, ya que la circulación en los alrededores de La Minerva podría verse afectada durante varias horas.

Además del operativo vial, se desplegará un estado de fuerza de 4 mil elementos de distintas corporaciones de seguridad para resguardar a los asistentes. De ellos, 2 mil agentes estarán distribuidos en el Centro de Guadalajara y otros 2 mil en la Glorieta La Minerva, con la participación de la Policía de Guadalajara, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

Según autoridades, hay una disminución de delitos durante los partidos de la Selección Mexicana

El comisario Ismael Ramírez Méndez informó que, de acuerdo con la experiencia en eventos anteriores relacionados con la Selección Mexicana, durante estos encuentros suele registrarse una disminución en algunos delitos, aunque aseguró que la vigilancia será permanente para garantizar la seguridad de los asistentes.

Las autoridades reiteraron el llamado a respetar las indicaciones del personal de movilidad y seguridad, así como a consultar los desvíos del transporte público antes de salir, con el fin de evitar contratiempos durante la jornada.

Habrá estaciones cerradas por el Fan Festival

Además, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) informó que, debido a los protocolos de seguridad implementados por los eventos del Fan Festival, permanecerán cerrados los accesos de las estaciones Guadalajara Centro y Plaza Universidad. Como alternativa, los usuarios podrán abordar o descender en las estaciones Juárez y San Juan de Dios, por lo que se recomienda tomar previsiones y considerar esta modificación al planear sus traslados.