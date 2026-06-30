Mujer Muere tras Ataque Armado; Fiscalía Aplica Protocolo de Feminicidio

La Fiscalía General del Estado investiga bajo el protocolo de feminicidio el asesinato de una mujer ocurrido durante la madrugada en la unidad habitacional El Arbolito.

Mujer Muere tras Ataque en MotocicletaFoto: N+

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Mujer muere tras ataque en motocicleta en San Luis Potosí. Fiscalía aplica protocolo de feminicidio para esclarecer el caso.

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