Mujer Muere tras Ataque Armado; Fiscalía Aplica Protocolo de Feminicidio

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí inició una carpeta de investigación por el asesinato de una mujer ocurrido durante la madrugada en la calle Río Lerma, en la unidad habitacional El Arbolito, hecho que es indagado bajo el protocolo de feminicidio.

¿Qué se sabe sobre la agresión contra la víctima?

De acuerdo con las primeras investigaciones, la mujer presuntamente viajaba a bordo de una motocicleta cuando fue interceptada por otras personas que también se desplazaban en una motocicleta, desde donde realizaron las detonaciones de arma de fuego que le provocaron la muerte.

La fiscal general del Estado, María Manuela García Cázares, informó que personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cuerpo y que las autoridades permanecen a la espera de los resultados de la necropsia para fortalecer las investigaciones.

La funcionaria explicó que, conforme al protocolo, toda muerte violenta de una mujer se investiga inicialmente como feminicidio y, una vez determinado el móvil y las circunstancias del hecho, se define si el caso permanece bajo ese delito o se reclasifica.

La Fiscalía indicó que las investigaciones continúan para identificar a los responsables y esclarecer lo ocurrido.