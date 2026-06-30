Hombres Armados Asesinan a Tiros a Mujer Cuando Ingresaba a Casa; Ocurrió en León, Guanajuato

Soledad de 20 años de edad, fue asesinada a balazos cuando entraba a su casa en calles de la colonia Joyas de Castilla en León, Guanajuato.

Asesinan a Balazos a Soledad de 20 Años Cuando Entraba a su Casa en LeónN+

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Tragedia en Guanajuato: Soledad, de 20 años, fue asesinada a balazos en la entrada de su hogar. La policía sigue tras los responsables.

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