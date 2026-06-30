Una mujer fue asesinada a balazos cuando entraba a su vivienda en la colonia Joyas de Castilla, en León, Guanajuato.

La víctima fue identificada como Soledad, de 20 años de edad, el ataque ocurrió alrededor de las 8:40 de la noche de este lunes 29 de junio.

La mujer asesinada quedó tirada en la entrada de su casa

En un domicilio ubicado sobre el bulevar Pascal Kant; de acuerdo con autoridades, la mujer cruzó unas palabras con los motociclistas y se dio la vuelta para ingresar a la vivienda.

En ese momento uno de los hombres le disparó por la espalda, haciéndola caer gravemente herida boca abajo en la entrada del domicilio.

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Mientras los agresores escapaban en la motocicleta; minutos después oficiales de la Policía Municipal acudieron tras el reporte de vecinos al 911.

No se ha logrado detener a nadie por el asesinato de la joven

Implementando un operativo de búsqueda que hasta el momento no se ha dado a conocer si se logró la detención de alguna persona. Mientras que paramédicos al arribar al lugar para brindar atención constataron que la mujer ya había fallecido.

Por lo que se tuvo que informar a las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, para que acudieran a realizar las investigaciones pertinentes.

Integrantes del Servicio Médico Forense, se encargaron de realizar el levantamiento del cuerpo de la joven y su traslado a un anfiteatro en Guanajuato, Capital.