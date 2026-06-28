Grupo Armado Mata al Exalcalde de Igualapa, Guerrero, Apolonio Álvarez

La mañana de hoy domingo 28 de junio, Apolonio Álvarez Montes, quien fuera dos veces alcalde del municipio de Igualapa, fue asesinado a balazos con armas de alto poder en el cruce de San Juan de los Llanos.

De acuerdo con las Fiscalía de Guerrero, el exfuncionario viajaba a bordo de su camioneta cuando un grupo de hombres armados lo interceptó en las inmediaciones de la glorieta de la localidad, justo frente a la entrada del pueblo y a la altura de una farmacia.

Los agresores abrieron fuego de manera directa con rifles de grueso calibre para inmediatamente darse a la fuga, dejando al exedil sin vida al interior del vehículo.

El ataque, registrado alrededor de las 10:50 horas, provocó una fuerte movilización en la zona. Elementos ministeriales y policías locales que arribaron al sitio confirmaron que la camioneta de la víctima presentaba decenas de impactos de bala concentrados en el parabrisas y en la ventanilla del conductor. Un familiar directo acudió al punto de la agresión y realizó la identificación formal del cuerpo en el lugar de los hechos.

¿Quién era Apolonio Álvarez Montes?

Álvarez Montes era una figura política muy conocida en la Costa Chica de Guerrero. Encabezó la alcaldía de Igualapa en dos administraciones distintas: el periodo de 2005 a 2008 y, posteriormente, de 2018 a 2021, en ambas ocasiones cobijado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Hasta el momento, las autoridades no reportan personas detenidas por este crimen.