Grupo Armado Mata al Exalcalde de Igualapa, Guerrero, Apolonio Álvarez

Los agresores abrieron fuego de manera directa con rifles de grueso calibre para inmediatamente darse a la fuga

Exalcalde de Igualapa, Guerrero, Apolonio Álvarez Montes asesinado. Foto: Facebook municipio IgualapaExalcalde de Igualapa, Guerrero, Apolonio Álvarez Montes asesinado. Foto: Facebook municipio Igualapa

Destacado

Apolonio Álvarez, exalcalde de Igualapa, muere en ataque armado. Las autoridades aún no han detenido a los responsables. Más información aquí.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+