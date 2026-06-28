¿Qué Pasó Hoy, Domingo 28 de Junio en la Autopista La Pera–Cuautla?

Este domingo 28 de junio se registró un fatal accidente en la autopista La Pera–Cuautla, a la altura del kilómetro 16, que dejó un saldo de tres personas fallecidas.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades, quienes acudieron al lugar para atender la situación y realizar las diligencias correspondientes.

La circulación en la zona resultó afectada debido a los trabajos de los servicios periciales, encargados del levantamiento de los cuerpos y del retiro del vehículo involucrado en el siniestro. Las maniobras obligaron a reducir el flujo vehicular mientras se desarrollaban las investigaciones.

Tráfico y carreritas

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer las causas que originaron el accidente ni la identidad de las víctimas.

Esta es una de las principales vías de conexión entre Morelos y el centro del país, por lo que incidentes de este tipo suelen generar importantes retrasos para los automovilistas que transitan por la zona.

La autopista La Pera–Cuautla y su conexión con la México–Cuernavaca son conocidas por registrar frecuentes accidentes de motociclistas.

Autoridades han señalado que muchos de estos percances están relacionados con el exceso de velocidad y maniobras riesgosas realizadas por algunos grupos de motociclistas que utilizan estos tramos carreteros para rodadas de alta velocidad, especialmente durante los fines de semana