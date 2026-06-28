¿Qué Pasó Hoy, Domingo 28 de Junio en la Autopista La Pera–Cuautla?

Un accidente ocurrido en el kilómetro 16 de la autopista La Pera–Cuautla dejó tres personas muertas. Las labores periciales provocaron afectaciones a la circulación durante varias horas.

La Pera es una zona de constantes accidentes de motociclistas. Foto: Cuartoscuro | IlustrativaLa Pera es una zona de constantes accidentes de motociclistas. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

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Accidente mortal en La Pera–Cuautla: tres fallecidos y largas horas de tráfico. Conoce los detalles de este trágico evento que conmocionó a todos.

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