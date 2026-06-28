Localizan a Hombre Sin Vida con Impacto de Bala en Vivienda de Culiacán, Sinaloa

Investigan asesinato de hombre al sur de Culiacán, Sinaloa

Localizan a hombre sin vida con impacto de bala en vivienda de CuliacánN+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

En Culiacán, un hombre de 55 años fue hallado muerto con un impacto de bala. La Fiscalía investiga el caso ocurrido en la colonia Antonio Toledo Corro.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+