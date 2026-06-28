Localizan a Hombre Sin Vida con Impacto de Bala en Vivienda de Culiacán, Sinaloa

Un hombre identificado como Santos, de entre 55 y 60 años de edad, fue localizado sin vida con un impacto de arma de fuego en la cabeza durante la tarde de este sábado en una vivienda de la colonia Antonio Toledo Corro, al sur de Culiacán.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 2:30 de la tarde en un domicilio ubicado sobre la calle Mina de la Purísima Grande, entre Gustavo Díaz Ordaz y 15 de Septiembre.

Investigan asesinato de Hombre al Sur de Culiacán

Inicialmente se pensó que se trataba de una muerte por causas naturales, pero posteriormente las autoridades confirmaron que la víctima presentaba una herida por proyectil de arma de fuego.

Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense. Hasta el momento no se reportan personas detenidas.