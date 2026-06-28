Alerta en Edomex: Localizan a Tigre que Escapó de Reserva de Tepetlaoxtoc

El tigre de Bengala que escapó de las instalaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ubicadas en la comunidad de San Bernardo Tlalmimilolpan, municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México, fue localizado y capturado la tarde de este domingo 28 de junio tras un operativo coordinado entre autoridades federales, estatales y municipales.

El ejemplar adulto fue ubicado gracias al uso de drones que sobrevolaron la zona de búsqueda, lo que permitió a los equipos de rescate cercar al felino y asegurar su captura sin poner en riesgo a la población.

Gracias a un operativo con drones, fue localizado el tigre de Bengala que escapó de las instalaciones de la Semarnat en la comunidad de San Bernardo Tlalmimilolpan, municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México.



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El Tigre que escapó es captado desde un dron de Profepa. Foto: Profepa

Luego de varias horas de búsqueda, las autoridades confirmaron la localización del felino, que fue asegurado sin que se reportaran personas lesionadas ni ataques durante el incidente. Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realiza las maniobras correspondientes para garantizar el resguardo seguro del ejemplar y evaluar su estado de salud.

La fuga del gran felino provocó una intensa movilización de elementos de Seguridad Pública, Protección Civil, Guardia Nacional y especialistas de la Profepa, quienes desplegaron un cerco de búsqueda en comunidades y zonas rurales cercanas para evitar que el animal representara un riesgo para la población.

Guardia Nacional va Tras el Tigre que Escapó en Tepetlaoxtoc. Foto: @pciviledomex

El tigre permanecía bajo resguardo en instalaciones de la Semarnat ubicadas en San Bernardo Tlalmimilolpan, aunque hasta el momento las autoridades no han informado cómo logró escapar del recinto ni han revelado las características del ejemplar.

Durante la emergencia, el gobierno municipal pidió a los habitantes mantenerse alejados del felino y evitar cualquier intento por capturarlo o acorralarlo, ya que su comportamiento podía volverse impredecible y agresivo al sentirse amenazado.

Asimismo, exhortó a la población a resguardarse, proteger a sus mascotas y reportar cualquier avistamiento a los números de Seguridad Pública y Protección Civil, mientras las brigadas especializadas recorrían la zona.