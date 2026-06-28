Alerta en Edomex: Localizan a Tigre que Escapó de Reserva de Tepetlaoxtoc

Profepa aseguró al tigre que escapó en Tepetlaoxtoc; la captura concluyó sin incidentes

Guardia Nacional va Tras el Tigre que Escapó en Tepetlaoxtoc. Foto: CuartoscuroGuardia Nacional va Tras el Tigre que Escapó en Tepetlaoxtoc. Foto: Cuartoscuro

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Tigre en Tepetlaoxtoc: tras una intensa búsqueda, fue capturado sin heridos. Conoce los detalles de este operativo que movilizó a toda la comunidad.

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