Inundaciones en Tlalnepantla: Continúan Labores para Abatir Niveles de Agua Tras Fuertes Lluvias

Luego de más de 12 horas, continúan las afectaciones ocasionadas por las inundaciones.

Labores de rescate en TlalnepantlaLabores de rescate en Tlalnepantla. Foto: Facebook PC Tlalnepantla
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+