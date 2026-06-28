Inundaciones en Tlalnepantla: Continúan Labores para Abatir Niveles de Agua Tras Fuertes Lluvias

Tras la lluvia intensa registrada, se registró una fuerte inundación en calles del municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México.

Por ello, personal de Protección Civil del municipio atiende diversos puntos para mitigar afectaciones y salvaguardar la seguridad de la población.

Hasta el reporte de las autoridades de las 11:30 horas, continuaban las afectaciones ocasionadas por las inundaciones.

Se indicó que el personal se encuentra en la Unidad Habitacional Gustavo Baz, donde brinda apoyo a las familias afectadas para reducir las afectaciones en sus viviendas.

CAEM afirma que redujeron niveles del agua

Personal de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) logró abatir los niveles de agua sobre las calles Convento de Yuriria y Convento de Acolman, en la colonia Los Reyes Iztacala, municipio de Tlalnepantla.

A las 12:30, la dependencia mexiquense señaló que se logró la reducción de las anegaciones.

"Los encharcamientos fueron ocasionados por el taponamiento de coladeras y bocas de tormenta con basura y desechos", indicó.